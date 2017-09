Dueños de perros bravos tendrían que pagar seguro

La iniciativa, presentada por el diputado de Adelante Neuquén, Sergio Galia, exige que los dueños de perros peligrosos los registren antes de que el animal cumpla los 6 meses. Así, las autoridades podrán identificar al dueño y a su perro en caso de que lastime a personas o a otros perros. “No impulsamos una ley que prohíba la tenencia ni exigimos el sacrificio de los animales”, defendió Galia su proyecto, que tomará estado parlamentario la próxima semana. Detalló que el objetivo es que exista en cada municipio un registro de los perros que podrían lastimar a terceros y que sus dueños tengan una cobertura de responsabilidad civil en caso de accidentes.

El legislador advirtió que en algunos municipios ya existen ordenanzas muy avanzadas con respecto al tema y aclaró que la iniciativa provincial permite que las ciudades que ya tengan legislación en este aspecto mantengan la vigencia de los términos. En ese sentido, aclaró que el objetivo de este proyecto es llevar cobertura en el tema a toda la provincia porque no todos los municipios reglamentaron la tenencia de estos perros.

En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, la ordenanza 11.036 exige que los dueños de perros como pitbulls, dogos, rotweillers y doberman emitan un permiso especial que debe renovarse cada dos años. El proyecto de ley establece un rango de multas para los dueños de mascotas potencialmente peligrosas que no registren al perro o no contraten un seguro, pero no contempla reglamentaciones en los casos en que ocurra un ataque. En ese sentido, Galia aseguró que la medida no hace mención a posibles sacrificios o multas adicionales si el animal llega a lastimar a un tercero.

La iniciativa ya recibió el acompañamiento de 18 diputados, por lo que su autor consideró que tiene muchas posibilidades de ser aprobada durante el debate en el recinto, donde se decidirá también cuál es la autoridad de aplicación más conveniente para controlar el cumplimiento de la norma.

Un anexo que acompaña al proyecto incluye un listado de 14 razas de perros potencialmente peligrosos que fueron seleccionadas por consideraciones de veterinarios y en base a normativas vigentes en otras provincias. “No decimos que hay razas más peligrosas que otras, sino que hay perros con una contextura y una mandíbula que podrían hacer más daño en caso de atacar”, remarcó el legislador, quien admitió que hay ejemplares de estas razas bien entrenados que nunca protagonizaron incidentes.

Lista negra

Razas peligrosas, según el proyecto

Akita inu, american staffordshire, bullmastif, bull terrier, doberman, dogo argentino y de Burdeos, fila brasileño, gran japonés, nastín napolitano, pitbull terrier, presa canario, rottweiler y staffordshire bull terrier.

Mercado limitado

Las compañías de seguros que operan en Neuquén no tienen cobertura específica para daños ocasionados por mascotas

De aprobarse, la nueva normativa obligará a los dueños de perros de razas potencialmente peligrosas a contratar un seguro de responsabilidad que cubra los daños ocasionados por el animal en caso de un ataque. Las compañías aseguradoras consultadas por este medio afirmaron que no existen seguros específicos que cubran únicamente las mordeduras de perros. Esos casos de responsabilidad civil se cubren con una póliza de hogar. El precio mensual de estas pólizas se calcula en relación con el valor de la vivienda y los bienes que tiene, ya que también cubre robos, incendios o roturas de cristales. Desde el grupo Fidus aseguraron que el seguro tiene un costo mínimo de $150 mensuales, mientras que los productores del grupo Sancor afirmaron que sus pólizas van desde los $300 y pueden llegar a los $3 mil. Paola Rodríguez, productora del grupo Fidus, explicó que la cobertura por las mordeduras se da sólo si el animal ataca a un tercero, que no sea empleado o familiar del dueño de casa, y dentro del hogar o en la vereda del domicilio. “En caso de reclamo, el asegurado tiene que cubrir una franquicia del 10% de la indemnización, el excedente lo cubre la aseguradora”, detalló.

Explicó que el grupo nunca tuvo que hacer coberturas por este tipo de accidentes, lo que responde en parte al escaso conocimiento que hay del servicio y la baja cantidad de reclamos al respecto, ya que los afectados sólo reclaman cuando los animales producen heridas de gravedad.

OPINIÓN

El 80% de la agresividad de un animal está dado por su crianza

Sergio Gómez. Veterinario

El 80% de la agresividad de un animal está dado por su crianza, mientras que sólo el 20% responde a factores genéticos. Por eso, en caso de que una ley impusiera el pago de un seguro por la tenencia de una mascota, este debería aplicarse a todas las razas de perros y no discriminar a unas sobre otras.

La francesa Isabelle Dinoire fue la primera persona en ser sometida a un trasplante de rostro a partir de las heridas que sufrió por el ataque de su perro labrador, pero esa raza nunca está incluida dentro de las potencialmente peligrosas.

Este tipo de normativas incluyen la obligación de pasear a los animales con correa y bozal para evitar que muerdan a otras personas, pero nunca se piensa en otro peligro que potencialmente traen los animales, que son las enfermedades que se transmiten a través de la materia fecal.

Por eso es importante que también se insista en la importancia de levantar las heces de los animales, que es algo que nadie hace y que puede provocar serios daños, por ejemplo, en los niños pequeños que juegan en las plazas.