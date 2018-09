“La Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema cambiario de las cualidades que se mencionan. No hay ningún cambio en el esquema monetario”, afirmó Dujovne. Más tarde, después de un encendido discurso del diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, Dujovne adelantó que “la renegociación con el Fondo va a estar en conocimiento mucho antes de que termine la discusión parlamentaria”.

“En la Argentina del presidente Macri no habrá reestructuración de la deuda. Queremos garantizar que nunca más en la Argentina vuelva a haber default como en el 2001”.Nicolás Dujovne. Parte central de la exposición del ministro de Hacienda

Además, y por los cuestionamientos a la decisión de presupuestar un dólar a 38 pesos, Dujovne remarcó que “el tipo de cambio que se utiliza para el presupuesto no es un plan de gobierno, es una proyección para la utilización de recursos”. El ex gobernador bonaerense Felipe Solá le preguntó a Dujovne si por el acuerdo con el FMI Argentina avanzaba hacia “un nuevo megacanje” y el ministro fue tajante: “En la Argentina del presidente Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda. Queremos garantizar que nunca más en la Argentina vuelva a haber default como en el 2001”.