Jaime Durán Barba, el asesor estrella del PRO, se refirió por primera vez a la posibilidad de que Mauricio Macri se baje de la reelección, al asegurar que “si (Macri) piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problema” en desistir. “Yo lo veo decidido a ser candidato, pero si él piensa que su candidatura no es buena no tendrá problema en desistir. Es realista”, señaló.