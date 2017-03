Capital Federal

Un nuevo cruce entre el Gobierno y la CGT. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que no hay “razones objetivas” para que la CGT sostenga la convocatoria a un paro. Reiteró que el Gobierno tiene voluntad de diálogo con los líderes gremiales y criticó a la dirigencia sindical por no haber hablado “de movilización, ni de medidas de fuerza” durante la recesión de 2014. “No conocemos hasta el momento ninguna razón objetiva para convocar el paro, no hay una consigna, lo que hay es un mensaje general que parecería que la economía no va por el camino correcto”, sostuvo.

En una conferencia de prensa junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete dijo que unos pocos, “especialmente Hugo Moyano, generaron una agenda de conflictividad por Ganancias en 2014, pero muchos de esos sindicatos en 2014 no hablaron de movilización ni de paro”.

Peña también comentó que lamenta que “algunos sectores que han sido más dialoguistas sean funcionales a esa vocación de que se corte un proceso de esperanza”. “Evaluamos 2016 como un muy buen año de diálogo con la CGT. Esperamos que 2017 también lo sea. Esperamos que el año electoral no altere la vocación de diálogo”, manifestó.

Casi inmediata fue la respuesta de la CGT al Gobierno: los tres jefes de la central obrera, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña cruzaron con dureza al funcionario, al que acusaron de “mentir” y de “tratar de tonta a la gente”, y sostuvieron que “el Gobierno se encierra en que está todo bien” en el plano económico.

“No tenemos la misma mirada, el mismo diagnóstico que el jefe de Gabinete; nos preocupa que el Gobierno se encierre en que todo está bien”, disparó Daer. Por su parte, Acuña agregó que “Peña miente y dijo que “duele que traten a la gente de tonta”. “Le está yendo mal a todo el mundo”, remató.

Conflicto

Vidal dice que no usará un decreto

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se refirió al conflicto docente y al paro de la semana que viene. “Es difícil sostener un diálogo con dirigentes gremiales que nos dicen que aún si firmáramos una paritaria no habría clases el lunes. Vamos a seguir convocando al diálogo las veces que sea necesario. No tenemos previsto un decreto de paritaria”, aseguró Vidal.