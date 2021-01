Dyhzy estalló en Instagram: "Digo lo que se me canta el culo"

Furioso con la prensa, Dyhzy se defendió de los que lo acusan de haber ido a una fiesta clandestina . Lo cierto es que Dyhzy ofició de DJ el viernes en Silvia Queen After y fue acusado de participar de una fiesta clandestina. En su descargo, el hijo del presidente Alberto Fernández, aclaró que se trató de un trabajo, que no fue un evento clandestino y que está harto de que se lo critique todo el tiempo.

Con una serie de stories en su cuenta de Instagram, el hijo de Alberto Fernández también aprovechó para cuestionar a la prensa porque “inventa cosas”. “Estoy harto de que mientan sobre mí, harto de que me llamen Estanislao Fernández, parecen que no entienden y nunca van a entender que mi nombre es Tani”, comenzó diciendo Dyhzy, para luego agregar, “a mi no me defiende nadie, ni un gobierno ni nadie, yo me defiendo solo”.

“Si yo no salgo a aclarar esto, después los medios, que hablan de forma despectiva sobre mi, publican que yo estuve en una fiesta clandestina. Que digan lo que quieran porque no es verdad. Si yo no lo aclaro la gente lo lee y piensa que es verdad. Como van a hablar igual, salgo y digo lo que se me canta el culo”, agregó.

Luego Tani habló sobre política, y dijo que él no está metido en ningún partido político: “Que mi papá haga política no quiere decir que yo esté metido en política, amo a mi viejo, porque es un papá increíble, aunque muchos no lo entiendan. Salgo a aclarar esto para que cuando salga a la calle no me acusen de hacer cosas que no hice. Estoy harto de aclarar cosas que no me competen”.

Para finalizar su durísimo descargo en Instagram Dyhzy agradeció a quienes sí lo apoyan: “Hay mucha gente que me banca y agradezco eso, posta. Sobre todo agradezco a la gente de Silvia Queen After, ellos lo dieron todo en la fiesta. Gracias por darme un lugar para trabajar de DJ que es lo que me gusta hacer”.

tani-fernandez-dyhzy-fiesta-clandestinajpg.jpg

Después de unos minutos, Tani explicó: "Yo sé que parece que siempre estoy enojado y me expreso en forma violenta. Lo sé pero la vida me llevó a responder de esa forma pero quiero agradecer a todos los que me bancan". "A la gente le molesta que exista, que sea trolo, que me vista de mujer, que hable en Instagram de lo que quiero", consideró el hijo del presidente que después de varias historias, y tras haber llorado, agradeció el apoyo de todos los que le mandaron mensajes.

tani-fernandez-dyhzy-fiesta-clandestina-1jpg.jpg

En medio del descargo, Dyhzy publicó en Instagram la aclaración por parte de los organizadores quienes explicaron que desde que habilitaron los bares se hacen este tipo de eventos. Que ya pasaron más de 10 DJ y que tienen todo en regla. "Comenzamos con una tablet en la vereda y pasamos post street a la terraza", dijeron. "¿Ahora porque vino Dyhzy se les ocurre armar esto?", preguntaron.