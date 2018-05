"Hasta ahora la notificación es por cuatro despidos efectivos. El motivo es sin causa. Presumimos que es debido al ejercicio que han hecho ellos de su derecho de huelga", señaló a LM Neuquén Marta Sánchez, secretaria general de Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) de Neuquén.

Dijo que desde ayer se estaban notificando despidos a docentes y coordinadores del colegio de nivel medio que tomaron sus cargos desde principios de año. Y que no se trata de profesores en período de prueba porque tal modalidad no existe sino que pasan por entrevistas de trabajo, donde acreditan la documentación que respalda su carrera docente.

La referente de SADOP sostuvo que sus colegas despedidos no habían recibido advertencia alguna. "Toda la escuela está sorprendida porque el cuerpo directivo tampoco estaba anoticiado de estos despidos. Ninguno de los docentes estaba advertido de estos despidos", aseguró.

Señaló a la mutual como a autora de los despidos. "Es la patronal de las escuelas privadas. No necesariamente los directivos forman parte. En realidad, son todos empleados de la mutual, tanto directivos como docentes".

Prefirió proteger la identidad de los profesores despedidos. "La reincorporación no es difícil. Menos cuando ha pasado tanto tiempo (que trabajan) y nosotros abogamos por una negociación para que los compañeros sean reincorporados lo antes posible", sostuvo Sánchez.

La dirigente explicó que como sindicato apoyaron al gremio ATEN en todas sus medidas y sobre todo en sus marchas más visibles.

Colegio Jean Piaget (4).jpg Omar Novoa

Los padres a media mañana retiraron a los alumnos que se quedaron sin docente frente a las aulas. Respecto vacío de las cátedras, Sánchez dijo: "Se resuelve fácil, toman otro. Así se rige en las escuelas privadas. Los docentes hoy están, mañana no están. Es como una mercancía el docente en la escuela privada".

E incluso aseguró que el empleador de turno de un día para otro pueden cambiar de punto de vista y decir que ya el docente no da con el perfil del establecimiento. "No podría asegurar que sea el perfil de esta escuela el docente que no haga huelga. Pero si este es el motivo, es aleccionador para el resto".

Sánchez subrayó que la ley los ampara a tener actividad gremial a sindicalizarnos y ejercer el derecho de protesta y de huelga.

Clases

"Hoy entró el coordinador al aula y nos dijo que habían despedido a cuatro profesores sin causa y iban a exigir un por qué razonable. Que no iba a haber clases hasta desde la mutual no dé explicaciones", dijo uno de los alumnos que tuvo que ser retirado durante la mañana de hoy.

En tanto que algunas mamás y abuelas estaban sorprendidos y poco informados de la situación dentro de la institución. "Sólo me dijeron que había que retirarlos y vine rápidamente a buscar a mi hijo", agregó una presurosa mamá.