Echaron a un ingeniero de Apple por culpa de su hija

En el video, Brooke Amelia Peterson, una joven oriunda del sur de California, muestra detalles del nuevo iPhone X -que, aclara su padre, se pronuncia “diez” y no “X”- así como el tamaño de la pantalla del móvil y la alta resolución de su cámara.

El “inocente” video comienza cuando la joven se encuentra con su padre y comienza a recorrer las instalaciones de la empresa. Posteriormente, en el almuerzo, mostró las características del nuevo modelo, comprometiendo gravemente a su padre. Aunque no se trataba de la primera crítica con la que revelaba algunas novedades del teléfono que celebra el décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone, Peterson explicó en un segundo video publicado que su primera publicación había sido difundida por varios sitios al punto que se divulgó en las redes y causó el despido de su padre. Según el relato de la joven, el ingeniero había trabajado en la empresa durante cuatro años construyendo el sistema operativo del teléfono y diseñando circuitos inalámbricos. Fue despedido por violar la regla que prohíbe estrictamente la grabación de videos dentro de la sede de la compañía.

Tiene un precio base (en EE.UU.) de 999 dólares más impuestos para el modelo de 64 GB y de 1149 dólares más impuestos para el de 256 GB. No hay fecha para su llegada a la Argentina.

La chica se sintió tan mal que lloró

“Mi padre es el mejor padre que cualquier hija podría pedir. Es la persona más honesta, más cariñosa, más sincera -podría seguir y seguir-, más genuino ser humano”, dijo Peterson luego de que Apple le pidiera eliminar su video del iPhone X. ”Al fin y al cabo, cuando trabajás para Apple, no importa lo bueno que seas, si rompés una regla, simplemente no tienen tolerancia, tenían que hacer lo que tenían que hacer”, continuó la joven tras informar que el gigante tecnológico despidió a su padre. La hija, claramente afectada por el incidente, pidió a los usuarios entre llantos que respeten a su padre por el error inocente que ella misma cometió sin siquiera saber que se trataba de una violación. “Saben qué, chicos, ódienme todo lo que quieran, pero por favor no odien a mi padre porque él es la mejor persona y no tengo absolutamente ninguna tolerancia por la gente que piensa que lo conocen y por la gente que nos está insultando”, dijo. “Mi padre saldrá ganando porque siempre lo hace”, añadió.