Eduardo Feinmann: "Si me hablás en idioma inclusivo me levanto"

Cuando a Viale le tocó hablar sobre la reforma judicial dijo "yo veo que están muy concentrados algunos, algunas, algunes...”. No había terminado la frase cuando Eduardo Feinmann reaccionó al oír que su compañero usaba lenguaje inclusivo “No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy”.

"El presidente habla así", fue lo primero que alcanzó a responder Viale ante la reacción de conductor de Realidad Aumentada. Sin embargo, Feinmann insistía que no debía hablar así : “Vos sos un tipo universitario, viejo, no, el idioma es castellano, no el jeringoso”. Los tipos serios no hablan de esa manera, eso es para los chicos, en el colegio, les diputades, les bolude… pero gente seria no puede hablar en ese idioma” sentenció.

Los periodistas después del pequeño impasse continuaron con el desarrollo de la encuesta, sin embargo, Feinmann al parecer no había terminado de darle fin al asunto del lenguaje inclusivo y reaccionó después que Viale utilizara la palabra en inglés "votes" que traducida quiere decir "votos".

“Che, escúchame una cosa. ¿Quién puso votes? Es votos. El que escribió eso… Ahí dice 3.322 votes”. Ante la confusión su compañero le aclaró que la palabra estaba escrita en inglés. Seguidamente las risas se apoderaron de todo el estudio de A24

“Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo, estás obsesionado, Eduardo, no puede ser”, replicó Viale, a lo que Feinmann respondió: “Estoy obsesionado con la pelotudez”.