Efecto cuarentena: también cuesta conseguir gasistas

La escasez de gasistas en Neuquén es un efecto indirecto de la cuarentena. En rigor, a principios de mes se los incluyó entre los servicios esenciales y les permitieron circular con precauciones, pero en los hechos la pandemia le puso un freno a la actividad.

“Yo estoy en un grupo con otros gasistas que nos conocemos de las capacitaciones y la mayoría no está saliendo, solo agarran trabajos grandes como una casa con tres calefactores o algo así porque, por mil pesos, no conviene exponerte”, explicó Roberto Palacio, uno de los matriculados de la ciudad.

Señaló que ir al domicilio “te deja muy expuesto”. “Hay compañeros que son personas grandes y por más que lleves barbijo no sabés si alcanza, además de que tampoco la gente está llamando mucho”, indicó.

Osvaldo Landro, otro de los matriculados, comentó que él sigue activo, pero no ha tenido muchos llamados. “Hice tres trabajos en los primeros días con frío de abril y nada más”, dijo. Comentó que decidió trabajar pese a la pandemia porque necesita la plata. “Aunque me juega en contra que la gente no sabe si estás activo y hay poco efectivo encima, así que tenés que cobrar lo mismo o menos que el año pasado”, reconoció.

El valor promedio de un calefactor de 3800 calorías de tiro balanceado en Neuquén es de 12.000 pesos.

Humberto Páez, de 72 años, optó por no salir, sin importar el monto en juego. “Si bien tengo una clientela fija y algunos están llamando, no me quiero arriesgar porque no está muy claro cómo hacer y soy grupo de riesgo”, recalcó.

Desde la empresa Camuzzi señalaron que se elaboró una lista de recomendaciones para el personal que sale a la calle. Entre otras medidas, les sugieren a sus operarios y a los gasistas que usen barbijos y protectores faciales del tipo industrial, además del lavado de manos antes y después de cada trabajo.

Para quienes quieren comprar un calefactor nuevo tampoco es tan sencillo. Javier, vendedor de Ferrogas, contó que varios locales de artículos para el hogar están cerrados. “Seguimos abiertos, pero estamos viendo de desarrollar Mercado Pago porque la gente no quiere venir por la cuarentena”, señaló.

1500 pesos es lo que se cobra hoy por la limpieza de un calefactor, lo mismo o menos que en 2019. La mayoría solo hace el trabajo si hay varios artefactos en la casa. Si son dos o más, el precio por unidad baja a 800 o mil pesos.

Cómo se trabaja a domicilio con el aislamiento

Después de contactar a un matriculado que esté activo, hay que llamar a la línea 103, de Defensa Civil, y dar sus datos y el domicilio al que va a ir a hacer el trabajo. Esta medida vale tanto para gasistas como para electricistas y plomeros de la ciudad de Neuquén

Si paran al gasista en un operativo de control como los que se están haciendo, la Policía llama al 103 para corroborar que esté en el registro. Solo dan por válida la circulación si figura en la lista y si lo encuentran cerca del trayecto al domicilio que se declaró.

Una vez en el domicilio, cada gasista aplica sus propias medidas de higiene y seguridad que recomiendan en estas épocas de cuarentena por el coronavirus. Los matriculados suelen ir con barbijo y mameluco, que después desinfectan. También limpian cada herramienta después de terminar el trabajo para, de esta manera, evitar cualquier tipo de contaminación propia o ajena.

LEÉ MÁS

El padrastro de los chicos de Canal V está acusado de abusar de la hija de 7 de su ex

Gaido analizó la cuarentena con Alberto Fernández