El "30-J", el día más temido por los futbolistas llegó

Esto porque el Federal A incluye algunas contrataciones sólo con vínculos privados, sin presentación ante el Consejo Federal, como les tocó vivir en la última etapa en Cipo a Jorge Piñero Da Silva y Daniel Opazo, quienes se sumaron en el mercado del verano para el tramo final de seis meses que sólo tuvo competencia hasta el segundo fin de semana de marzo.

“No me gusta la forma en que se determinó la ayuda, pero qué podemos hacer. Algunos nos quedamos sin nada hasta que se reactive el mercado”, reconoció el Monito Opazo, que ya tiene el pase en su poder luego de haber rescindido con Newell’s en diciembre del año pasado.

“Para la gente que tiene contrato será una ayuda hasta conseguir club. En mi caso, paso a ser un desempleado más y es durísimo”, describió el misionero Piñero Da Silva, de los atacantes de la categoría más reconocidos de los últimos años.

A la situación de ellos se suma Gonzalo Bárez, quien pertenece a Liniers de Bahía Blanca, un club considerado no profesional, razón por la cual tampoco accederá a dicho beneficio.

Brian Visser, quien llegó a préstamos desde Alvarado de Mar del Plata, sí ingresará al fondo de desempleo porque cumple su relación laboral con los portuarios en la presente jornada.

-> La base albinegra

Cristian Fornillo, Matías Sarraute, Maxi Tormann, Pablo Ostapkiewicz, Nicolás Trecco, Hernán Altolaguirre y Manuel Berra son los que arribaron con consentimiento del entonces técnico Gustavo Coronel y estamparon la rúbrica formal ante AFA.

Facundo Crespo, Nicolás Hours y Jonathan Morales cumplen su último año de un vínculo formal que fue más extenso con la institución.

El arquero titular de la última temporada reconoció que quedarse sin club “es la primera vez que le sucede” y no hay dudas que le ha tocado en el peor momento desde el punto de vista económico-laboral.

Los que siguen bajo relación formal con Cipo desde mañana son apenas siete nombres: Matías Carreras, Damián Jara, Juan Strak, Enzo Romero, Ulises Romero, Diego Aguirre y el arquero Alan Aldalla. La corta y única base que ha quedado para reconstruir el plantel de cara al 2021 y con el que se debería comenzar a plantear un 11 en caso que la Copa Argentina programe la eliminatoria ante Colón de Santa Fe por la fase final del certamen.

-> Alrededor de 1500 futbolistas terminan sus contratos

El fin de los contratos en el fútbol argentino no es un tema menor, no sólo para el fútbol, sino en términos laborales, ya que no hay mercado activo en este momento para poder reubicar a tantos futbolistas en el país.

El número total incluye a las categorías profesionales, y ni siquiera en su totalidad ya que como se puede apreciar en el Federal A no todos los nombres tienen contratos homologados, sino que cierran vínculos privados que no aparecen en estas estadísticas.

Sólo para comparar lo que provocará esta pandemia en la actividad, se puede tener presente lo vivido recientemente con la salida de la compañía aérea LATAM del país que afectó poco más de 1700 fuentes laborales.

Por esta razón es que surgió el fondo de desempleo propuesto de la AFA que irá perdiendo integrantes en la lista a medida que algunos de ellos vayan encontrando club para seguir en relación de dependencia. El beneficio de hasta cinco salarios (agosto-diciembre) básicos en la categoría incluye también la obra social de los futbolistas.

A esto se suma la reducción de presupuestos que cambió para siempre las condiciones de contratación en todos lados.