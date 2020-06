El DT que "limpió" a todos los rivales y esquiva a la crisis

“Tengo con un socio una distribuidora de elementos deportivos pero con el parate se cortó la cadena de pagos y cayeron las ventas. Entonces arranqué en esto, de a poquito, con venta de líquidos de limpieza porque hay que pagar cosas y veo difícil la vuelta del fútbol. Un cliente me entusiasmó. Compramos a granel y lo embotellamos de 5 litros y de 1 litro, se arman los combos y vendemos al por mayor y menor. Muy contento”, cuenta el protagonista de la historia.

image.png

Un galpón neuquino es su espacio físico y depósito pero el objetivo del “local propio” está cerca. Inteligente como al leer los partidos, eligió estrategicamente un rubro clave hoy en día.

“La idea es dedicarnos al 100% y no tanto a lo del deporte que viene para atrás. Mi fuerte hoy es este, todos los días se vende y sale mucho por el tema de la pandemia. Queremos agregarle artículos, por ahora es todo líquido. Sumar escobas, escobillones, trapos de pisos, esponjas... Gracias a Dios nos va bien”, destaca entre un reparto y otro en la camioneta. Hace la entrega a domicilio y planifica todo antes de salir de su casa previo a los encuentros para ahorra tiempo y combustible.

“Me hago un mapa para hacer menos kilómetros”, confiesa el hermano de Emiliano, al que dirige en el Rojo. Las ventas son online (al 2995396719) y por redes sociales. “Se hizo re grande la bola, mucha gente ayuda y compra. Los productos son buenos, algunos vienen de afuera, otros son fabricados Neuquén”, precisa.

El emprendimiento avanza a paso firme y ya tienen marca registrada: GMV Líquidos de Limpieza.

El sueño de dirigir en la elite

Uno de los entrenadores con mayor proyección en la zona se recibió en 2016. En 2017 dirigió a Villa Iris y peleó el torneo en Lifune B. Luego, de 2018 hasta agosto de 2019 estuvo en Unión Vecinal, y también fue gran protagonista. En agosto de 2019 dio el salto a Independiente, lo sacó campeón en la Copa Neuquén y da pelea en el Federal, siempre apostando a gente de la zona.

image.png

¿Qué tipo de técnicos le gustan y son influencia para él? “Me gustan mucho Sabella y Bielsa por sus formas de trabajo. También lo moderno, ahora es muy dinámico. Acompañan las canchas neuquinas para jugar por abajo. Me gusta trabajar en los entrenamientos como el Loco, con situaciones reales de partido. Soy muy detallista y obsesivo, estudio al rival. Compro video de otros equipos, los analizo”, reconoce Doglioli sobre su pasional manera de concebir el fútbol.

“Quiero dirigir mínimo una B Nacional y creo que lo voy a lograr, pero no porque me la crea sino porque me rompo el alma. Laburo mucho, me capacito, ahora edito videos. Y me rodeo con gente que sabe más que yo, eso es clave para crecer. Uno siempre sueña también con dirigir Primera, pero al menos la B”, insistió el Guille.

Doglioli “le pasa el trapo” a la pandemia.