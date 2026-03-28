Deportes La Mañana Turismo Carretera Manu Urcera firmó autógrafos en la previa a la carrera del TC

Manu Urcera firmó autógrafos en Iveco Fiorasi antes de la carrera.

El piloto neuquino Manu Urcera encabezó este viernes 27 de marzo una conferencia y firma de autógrafos en la sede de Iveco Fiorasi, en un encuentro que convocó a una gran cantidad de fanáticos del automovilismo de la región.

Durante la jornada, el corredor compartió un momento cercano con el público, especialmente con los más chicos, con quienes realizó una dinámica de participación en la que firmó autógrafos y entregó gorras. El evento también incluyó sorteos de merchandising oficial y entradas para la próxima fecha del Turismo Carretera, que se disputará en Centenario.

La actividad se desarrolló en un clima distendido y familiar, consolidando una vez más el vínculo entre el piloto local y el público neuquino, que acompañó masivamente la propuesta organizada en el concesionario.