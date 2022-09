"El 6 de Flandria" conquistó a Morena Beltrán: sorpresa y memes

View this post on Instagram

"No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos, me entero porque vos me consultas sobre esto. Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada. Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón", comenzó.

Y continuó a corazón abierto: "Y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa".

"La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono, tiene 23 ella…. me dijo que estaba todo bien y prometió venir al teatro. Mi mamá me dijo ‘Martín es chiquita para vos’ y yo le expliqué que no la conocía… ella sabe que el 90% de las cosas son ficcionadas", finalizó.

Lo cierto que una vez conocido este sábado el nuevo romance, estallaron los memes:

https://twitter.com/AXLROSE59/status/1571230032143450112 El 6 de Flandria llegando a su Barrio #MorenaBeltrán #Flandria pic.twitter.com/jtagS7iZiA — Marcelo AXL ROSE (@AXLROSE59) September 17, 2022

https://twitter.com/m4il3n18/status/1571228257676058624 El novio de Morena Beltran¿? Bostero como el 98% del país pic.twitter.com/ods4rWjHex — Maileen (@m4il3n18) September 17, 2022

https://twitter.com/julianmendozza/status/1571226816853024768 El 6 de Flandria llegando al entrenamiento despues que todos se enteraran que sale con Morena Beltran pic.twitter.com/JZkAVdc8Pj — J U L I A N (@julianmendozza) September 17, 2022

https://twitter.com/Bostero_Termo12/status/1571226269425061891 Si Morena Beltrán le dio bola al 6 de Flandria sueño con @lubrodriguez_ pic.twitter.com/1kOATQ0jXs — Soldado de Martín Payero (@Bostero_Termo12) September 17, 2022

https://twitter.com/Gabriel18598561/status/1571205316733292544 Todos al ver que el 6 de Flandria está en pareja con Morena Beltran. pic.twitter.com/WUUHEzRzRa — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) September 17, 2022

https://twitter.com/yesicapavese/status/1571176293827215362 Y quién es Morena Beltrán también pic.twitter.com/VIOybaXYKG — Yesica Pavese (@yesicapavese) September 17, 2022

https://twitter.com/libermandeboke/status/1571154557849448448 los que creían que morena beltrán estaba con marconi: pic.twitter.com/QpPZiVhrA5 — liberman bostero (@libermandeboke) September 17, 2022