El 85% del personal de la salud sufre ansiedad y depresión

En Argentina, de acuerdo a los últimos datos oficiales, el 14% de los casos confirmados de coronavirus correspondía a personal de salud, una cifra que varía entre los países, pero que la Organización Mundial de la Salud ubica en torno al 10%. Según el sondeo de un equipo de investigadores del Conicet y de la Universidades de Buenos Aires, Adventista del Plata (UAP), Austral (UA) y Ciencias Sociales y Empresariales, el 65% considera que no cuenta con equipo adecuado, menos de uno de cada tres (29%) tiene un grupo de contención psicológica en su trabajo y tres de cada cuatro creen que esa herramienta podría ayudarlos.

"El personal de salud constituye un grupo de riesgo especial, ya que no sólo sufre la ansiedad de cuidar a los enfermos, sino que también, muchas veces, enfrenta una grave falta de equipo de protección personal y se encuentra con protocolos hospitalarios que cambian rápidamente. A veces, renuncian a la compañía de su familia por temor a contagiarlos. Es un nivel completamente diferente de soledad del que enfrenta la mayoría. Por lo tanto, no debería sorprender que el bienestar mental de los trabajadores de la salud esté en grave peligro", afirman los autores del primer informe de avance del proyecto dirigido por María Cristina Richaud, investigadora superior del Conicet, asesora científica de la UAP y directora de maestría en la UA.

Los indicadores más marcados de depresión en los más temerosos son "me siento triste" y "no duermo tan bien como antes". Mientras que los marcadores de ansiedad que más aparecen son "siento miedo" (cognitiva), "mi cuerpo está tenso" (fisiológica) y "lloro o me conmuevo fácil" (comportamental). Este no es un problema nuevo. Un estudio realizado en China durante esta pandemia señala que durante el brote de SARS de 2003, los trabajadores de la salud temieron infectar a sus familiares o amigos y se sintieron estigmatizados, por lo que experimentaron un estrés significativo a largo plazo.

