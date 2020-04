"El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, agregaron sobre las imágenes en cuestión, que habían sido filtradas en 2007 y 2017, respectivamente.

El primer registro, el de 2004, fue compartido en 2007 por uno de los tripulantes que presenciaron la escena. Más tarde fue publicado junto a las otras dos grabaciones por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018. En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

