El 90 por ciento de las inmobiliarias no tiene posnet

La dirigente puntualizó que el incumplimiento de la normativa significa un gran problema para los inquilinos. “Los obliga a pasar por el cajero varios días seguidos para poder retirar el dinero del alquiler –por los límites de extracción diarios– o comerse tres horas para pasar por la caja del banco”, detalló. En tanto que consideró que, al circular con el dinero en efectivo, se exponen a robos violentos.

Resaltó que el plan de la AFIP es fundamental para regular un mercado en el que existen muchas trampas para no pagar impuestos.

Según comentó Gaita, hay casos en los que la gente no tiene comprobantes de pago porque las inmobiliarias y los particulares no emiten facturas, por lo que corren riesgo de ser echados del inmueble en cualquier momento. Otros no sellan los contratos o ponen como apoderados de las propiedades a terceros.

La dirigente explicó que estas irregularidades favorecen al mercado de distintas maneras. “Por la demanda que hay, cuando se va un inquilino entra otro inmediatamente. Eso significa que el propietario tiene un nuevo depósito, mientras que las inmobiliarias cobran comisión”, puntualizó.

Esto también representa un problema para la persona que se quedó sin hogar, porque al rescindir el contrato pueden ser multados, mientras que tienen que volver a ponerse en busca de un nuevo alquiler.

La disposición 3997, que entró en vigencia el pasado 1º de abril, sólo exime de la obligatoriedad de aceptar los pagos con tarjetas a “los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”, en el caso de que se desarrollen en localidades con una población menor a mil habitantes o que sean operaciones inferiores a 10 pesos.