El propio representante del arquero, Nicolás Petrópulos, negó haber tenido contacto con los dirigentes de Pumas a partir, justamente, de los rumores sobre un supuesto interés, y afirmó que el futbolista “está muy feliz” en el “Millonario”.

“Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas”, aclaró. “Sino que fueron empresarios los que sondearon y consultaron las condiciones o posibles condiciones para que Armani llegue, pero nadie del club. No es verdad lo que se dijo”, señaló Petrópulos en declaraciones a la señal de cable ESPN.

Y agregó: “Quiero salvaguardar la imagen del jugador. Pareciera que fuera un deseo de Franco irse de River y él está muy feliz en su club”. Sin embargo, el agente dijo que “no se descarta que si mañana viene una propuesta muy interesante se analice”, aunque resaltó que “lejos está de pensar su salida porque sí”.

Una de las trabas más fuertes que espanta a muchos clubes que quieren tener al arquero es la cláusula de rescisión del portero, que es de 20 millones de dólares, una cifra fuera del alcance de Pumas.

El contrato del arquero -que manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de concluir su carrera futbolística en Nacional de Medellín en Colombia, se extenderá hasta el 2022.

En sus redes sociales, Armani mostró en los últimos días cómo trabaja y cuál es su exigente circuito de entrenamiento. A los 33 años, Franco no quiere dar ventajas y estar lo mejor posible para cuando regrese a defender el arco de River. Desde que llegó al conjunto Millonario se destacó como titular del equipo, donde ha conseguido ganar una Copa Libertadores y quedar subcampeón en la edición 2019, cuando perdió contra el Flamengo de Brasil.

Trapito se va

Rayados de Monterrey confirmó que el arquero Marcelo Barovero no seguirá en la entidad mexicana y le agradeció al jugador por “dar siempre el máximo por el equipo”. El ex arquero de River llegó al Rayados en el Apertura 2018 tras un buen paso por el Necaxa, también de México, y con el elenco de Monterrey consiguió dos títulos: Liga Mexicana Apertura 2019 y Copa Concachampions (Concacaf) 2019, tras doblegar en la final al clásico rival, Tigres.

El cipoleño corre de atrás

El cipoleño Ezequiel Centurión es hoy por hoy el cuarto arquero de River. Despejada la duda de que el interés de Pumas de México por Armani no tiene sustento, deberá seguir peleándola desde abajo. Los otros arqueros del Millo son Enrique Bologna y Germán Lux, pero hoy por hoy están por delante en las preferencias del entrenador Marcelo Gallardo, aunque ambos deberán sentarse a definir su futuro en los próximos días. El rionegrino, con escasas chances de ser titular, también deberá evaluar el suyo, si continúa esperando o estudia ofertas para ser titular en otro club.

