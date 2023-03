El argentino Retegui debutó con un gol en la Selección de Italia

El argentino Mateo Retegui tuvo su debut como titular y convirtió el único gol de la selección de Italia en la derrota por 2 a 1 ante Inglaterra en el estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha del Grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Después de los elogios recibidos por el entrenador Roberto Mancini, quien lo había comparado con Gabriel Batistuta: "No quiero parecer exagerado, pero me recuerda un poco a Batistuta cuando llegó a Italia... Es joven, necesita conocer a sus compañeros, no es fácil", Retegui se pudo afianzar en su primer partido.