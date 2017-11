El atacante de Nueva York, orgulloso de lo que hizo

El atentado ocurrió a pocas cuadras del Memorial del atentado del 11 de septiembre de 2001 en el Bajo Manhattan, en Tribeca, cerca de escuelas y un parque, mientras los niños y sus padres se preparaban para festejar Halloween.

A menos de 24 horas del atentado del martes, el jefe de Policía de Nueva York, James O’Neill, dijo en una conferencia de prensa que “el atacante lo planificó durante semanas” y que lo hizo en nombre del Estado Islámico. Los cinco rosarinos que perdieron la vida formaban parte de un grupo de ex alumnos de una escuela tradicional de la ciudad santafesina, que habían viajado justamente para celebrar los 30 años de egresados.

El conductor de la camioneta, Saipov, fue interrogado en el hospital donde continúa internado tras recibir disparos de un oficial que lo acorraló luego de que concretara su objetivo. La Policía y el FBI estuvieron en la casa del atacante en Paterson (Nueva Jersey) donde interrogaron a su esposa, que habló con los investigadores y, al parecer, les dio información. El matrimonio vive junto a sus dos hijos en un departamento de tres ambientes. El FBI también estuvo revisando el garage de la casa, en la que buscó material para la investigación.

Paterson, en Nueva Jersey, es una localidad con una gran comunidad musulmana y una mezquita que ya estaba en la mira de la Policía. Según trascendidos, Saipov se mostró bastante “colaborador” con sus interrogadores. Las investigaciones sobre el ataque se amplían entretanto a Uzbekistán. Los investigadores uzbecos están recogiendo material e inteligencia sobre las facciones militantes en el país para ayudar a los estadounidenses a completar el perfil del atacante.

Héroe

El policía que evitó que hubiera más muertes

Dentro de la tragedia hay un héroe. Ryan Nash, un policía de 28 años, fue quien detuvo a Sayfullo Saipov, el terrorista que atropelló y mató a ocho personas en Manhattan, al dispararle y herirlo en el abdomen. El oficial estaba en una misión de rutina en una escuela cuando él y su compañero recibieron un aviso de que una persona perturbada en las afueras del liceo Stuyvesant. Los dos policías corrieron afuera y llegaron a la escena cuando la camioneta del terrorista ya se había estrellado contra el bus escolar. Saipov ya había descendido del vehículo y esgrimía lo que parecían ser armas de fuego, pero eran sólo pistolas de balines. El policía, entonces, le disparó evitando así que pudiera huir y herir a otras personas.

“Se salvó porque iba último en la fila de bicicletas”

Viajaron a Nueva York para celebrar sus 30 años de egresados. Juntos, como cuando cursaban el secundario en el Politécnico de Rosario. Pero allí se toparon inesperadamente con un lobo solitario, que atacó con una camioneta en una de las zonas más turísticas de la ciudad: cinco de ellos murieron.

Cecilia Piedrabuena, la esposa de Ariel Bevenuto -uno de los sobrevivientes- contó detalles de cómo ocurrió el ataque y reveló por qué su marido logró salvarse.

Los amigos paseaban en bicicleta por la zona sur de Manhattan cuando el vehículo los arrolló por detrás. Iban por la bicisenda y en dos filas. “Ariel salió ileso porque era el último de la fila de la izquierda, pero vio todo”, contó la mujer, a quien su marido llamó inmediatamente después de lo ocurrido, todavía en estado de shock. La camioneta conducida por el uzbeco Sayfullo Saipov pasó por encima de quienes pedaleaban por la fila de la derecha. “La camioneta los sorprendió por detrás a toda velocidad y empezó a atropellar a todos”.

“Me sonó el teléfono desde un número desconocido y atendí. Era Ariel que me llamaba desde el celular de un policía que se lo prestó y me dijo que la situación era muy grave pero que no me preocupara porque él estaba bien”, contó. “Más tarde volvió a llamarme y me dijo que fue muy grave. Ellos esperaban este viaje desde hace mucho tiempo; no se puede creer que haya terminado así”.