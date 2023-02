El ataque de furia de la hermana de Daniela tras su eliminación de Gran Hermano

Por decisión de la gente, Daniela abandonó la casa de Gran Hermano por segunda vez con el 53,17% de los votos. Su salida se dio de manera inesperada, por lo que causó la furia de su hermana, quien en sus redes sociales no pudo ocultar la bronca.

Daniela Celis había tenido la oportunidad de retornar a la casa de Gran Hermano luego haber sido eliminada. Con un perfil distinto y con hambre de venganza, retornó y parecía que se iba a comer la casa. Sin embargo, una vez culminada su venganza, la gente decidió que ya no tenía más para dar y por eso votó para que se vaya.

La eliminación, y tal vez las ganas de entrar al reality a visitarla, produjeron la furia de su hermana Mara en su cuenta de Instagram. “No lo miro nunca más”, lanzó en su instagram exponiendo la furia ante la eliminación de Daniela.

Pero no fue todo, porque hubo promesa de contar cosas que no se saben sobre Gran Hermano. “Todo arreglado y ahora arranco a contar. No lo miro más”, expresó ofendida y anunciando que tenía cosas para revelar sobre el reality.

Justo en la semana en la cual Romina, aliada de Daniela en el juego, estuvo bajo la lupa debido a que en su salvación anunció que Gran Hermano le había dicho algo que la hizo cambiar de opinión, ella expresa que “está todo arreglado”.

Pero eso no fue todo, porque desde la cuenta de Instagram de Daniela Celis, su hermana también expresó su furia: “¿Se merecía irse? No señores. Fue uno de los mejores personajes, protagonista de los mejores momentos de esta edición y una de las mejores personas que había ahí adentro”.

“¿4 meses de lucha para que pague por los gustos de los demás? No es justo hermana, pero se te vienen cosas mejores. Te amo. Nunca gana la mala leche”, cerró su descargo Mara, quien se mostró bastante ofendida tras la decisión de la gente.