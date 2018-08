El audio del escándalo: Luciana Salazar compartió una grabación que confirma la brujería

Embed Aca la prueba https://t.co/2qsZW3XcMT. El desmintio. Ya sabemos quien es el mentiroso no??? — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

El economista negó esa situación y aseguró que iba a llevar a la modelo a la Justicia y que la iba a demandar por daños y perjuicios. Por ese motivo, Luciana subió un audio del momento en el que ella descubre lo que había hecho su ex. "Aca la prueba. El desmintio. Ya sabemos quien es el mentiroso no???", escribió.

En la grabación se escucha a la actriz en crisis, preguntándole a Redrado por qué había hecho esa brujería. Y si bien en los primeros minutos él dice que nunca había visto eso en su vida, luego termina confesando que una amiga de él realizó esa maniobra "para alejarla de su vida y que la relación se enfríe".

"Yo no busco alejarme, me gusta ver a tu hija. Fue algo de ella que me dijo 'lo mejor es alejarte'", expresa Redrado en el audio y luego agrega: "Yo no busqué hacerte nada malo".

Embed

LEÉ MÁS

Luciana Salazar dio detalles de la brujería que le hizo Redrado