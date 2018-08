En las redes sociales, la modelo contó asustada que encontró un vaso con su nombre escrito en el freezer del economista, hace tan solo unas semanas. El hecho generó un gran revuelo entre los usuarios, y rápidamente fue levantado por varios medios.

Este viernes, contactada por Los Ángeles de la mañana, Luciana dio detalles sobre el macabro hallazgo.

Embed Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

"Él me invitó a su casa para ver a Matilda. Fuimos a su casa el domingo, no este domingo si no el anterior, quedamos en que íbamos a cenar juntos, cenamos juntos. Eran como las 11 de la noche, yo le dije que tenía ganas de comer helado. En su casa siempre hay helado, así que voy al freezer a buscar y veo un vaso color turquesa tipo de acrílico con mi nombre y mi fecha de nacimiento", declaró la actriz.

Embed Domingo 12 de Agosto me paso a buscar @martinredrado por mi casa con mi hija,fuimos a su casa y sucedio lo del vaso. Estan todas las pruebas y @AnaRosenfeldOk fue testigo en una charla de los 3. Si martin lo niega queda en evidencia que mintio — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

"No le saqué fotos, pero tengo pruebas. Yo me puse mal, me puse a llorar, me puse blanca porque para mi fue un hechizo, una brujería, yo esas cosas no las hago", agregó Luli.

En cuanto a la reacción de Redrado al ver lo que había encontrado su ex, ella contó: "Él se puso pálido, me dijo "no se que es", le dije "Martín por favor sacalo" y lo saqué. Lo quise descongelar con agua caliente para ver bien que decía, decía mi nombre y mi fecha, él me juro que no lo había hecho, yo le dije: "se que fuiste vos, quiero que me expliques que fue esto, y él me lo reconoció".

Embed

LEÉ MÁS

Luciana Salazar confirmó que volvió con Martín Redrado

Luli Salazar le pidió a Redrado que se haga cargo

¿Matilda conoció a papá?