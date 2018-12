Los no convencionales ya experimentaron recientemente un ciclo de precios bajos del crudo. Fue hace dos años. En ese momento, con los desarrollos en tránsito hacia optimizar los costos, hubo operadoras para las que la baja del precio del barril fue un problema importante. De hecho, fue lo que, en parte, abrió paso al despegue del gas no convencional desde entonces. En cuestión de meses, Neuquén lograba esquivar una crisis de magnitud, no sin pagar costos, a partir del nuevo sendero de precios de la resolución 46 y una modificación, a pedido de las operadoras, del convenio colectivo de trabajo.