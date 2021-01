El Brujo Atahualpa: del "acerté de nuevo casi todo" a vaticinar el 2021

%MCEPASTEBIN%"Me preguntaron cómo salía el superclásico y dije empate (igualaron 2 a 2), aunque aclaré que lo veía un poco mejor a Boca en el torneo... Y fue campeón. Vuelvan a leer la nota, ahí está claro. Me preguntaron si había superfinal en la Libertadores cuando todos ya daban por hecho el River -Boca y dije que no . Si no fue perfecto fue culpa del VAR, que sacó a River de la Libertadores, por eso yo había dicho que un argentino pasaba a la final junto a un brasileño. Que digan lo que quieran, pero queda claro que el saldo otra vez fue más que positivo", saca chapa el Brujo Atahualpa , con más de un 90 % de probada efectividad en pronósticos deportivos, siempre a través del diario.

image.png

"Es una revolución. Todos me llaman, me consultan. Medios nacionales, radios, simpatizantes. Se hizo una bola imparable, un boom. Ahora estoy de descanso pero con anterioridad había clientes que me visitaban solo para conocer un resultado de fútbol. Entiendo que acerté todo en LM Neuquén, al que siempre le estoy agradecido, pero no hay que fanatizarse ni volverse locos. Es deporte", pide calma consciente de la efervescencia que suelen levantar sus pronósticos (cabe recordar que a fines de 2019 le reventaron su local tras un agónica derrota de River con Flamengo que anticipó).

Anticipa el 2021

La brecha entre River y Boca y el resto es cada vez mayor. Y según avizora el Brujito tras concentrarse e indagar con la ayuda de sus elemntos místicos, nada va a cambiar esta temporada. "Va a haber 2 equipos. A pésar de la reestructuración del plantel, River volverá con más fuerza. El otro es Boca, que si bien acaba de salir campeón necesita armar el juego que le falta. Y entiendo que lo conseguirá", arriesga.

Al preguntarle cuál de los dos colosos estará más cerca de grandes logros como la Libertadores, no dudó: "River".

El Brujo Atahualpa sacó chapa tras otra serie favorable de aciertos y hasta adelantó lo que podría suceder en 2021. ¡Crack neuquino!