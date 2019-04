El casamiento de Rial y Pereiro: la felicidad hecha rating

“Soy otro Jorge Rial. No se si ven, pero acá está. Enfoquen esto (mostrando la alianza en su mano). Recién casado. Gracias a todos, hubo mucha buena onda alrededor de este casamiento... Viví un sueño que nunca soñé, debo reconocerlo”, contó el anfitrión un tanto emocionado, para luego dar detalles de la ceremonia. “Mi nieto Francesco me entregó los anillos, mi hija Rocío me cantó un tema hermoso y Morena estuvo ahí, junto con Facu (su novio)”, relató.