El cerebro de los hombres es más grande; el de ellas, mejor

Los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética para medir el tamaño del cerebro de 875 voluntarios, entre hombres y mujeres. Después de los análisis, encontraron que los cerebros masculinos son un 14% más grandes.

De acuerdo con el equipo de investigación, de la dimensión del cerebro se desprende también otro resultado. En las pruebas vinculadas al coeficiente intelectual, los hombres demostraron estar 3,75 puntos por encima de la media de las mujeres. “Encontramos que los cerebros de los hombres son más grandes que los de las mujeres y nuestro análisis sugiere que esta es la razón por la menor inteligencia general promedio a través de una serie de pruebas”, dijo a Daily Mail el doctor Dimitri van der Linden, uno de los responsables del estudio.

A su vez, los hombres lograron una puntuación superior en los tests relativos a la habilidad espacial. “Sabemos que investigaciones anteriores sugieren que los cerebros de las mujeres están mejor organizados o procesan la información de manera más eficiente, pero no lo notamos en nuestro estudio”, sostuvo Van der Linden. Pese a esta declaración, el tamaño del cerebro no implica su uso eficiente. En el propio estudio, las mujeres se caracterizaron por una mayor consistencia en las pruebas relacionadas con la memoria.

Varias voces se alzaron en contra del estudio. Entre ellos, Jopeph Devlin, neurocientista del University College de Londres, expresó: “Es un estudio bien realizado, pero la evidencia no es fuerte como para demostrar que los cerebros masculinos más grandes son más inteligentes que los cerebros femeninos más pequeños”. Devlin remarcó que, si bien los cerebros de ambos sexos son diferentes, aún no hay demasiadas precisiones sobre cuál es superior. “La cuestión espacial es ligeramente mejor en hombres, mientras que las mujeres tienden a tener un mejor vocabulario. Pero debemos ser escépticos de las afirmaciones de que los hombres son más inteligentes, no hay evidencia de eso y mucha evidencia de lo contrario”, explicó.