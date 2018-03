“En este momento de mi vida no... Siempre agradezco que me mencionen… No lo descarto a futuro, pero ahora no. Hoy con Boca me une solo mi fanatismo como hincha”, afirmó el gerente de programación de El Trece al ser consultado por el portal ciudad.com.

La versión sobre su candidatura señalaba que ante la imposibilidad de Daniel Angelici de volver a encabezar la lista del oficialismo, el mismo Presidente de la Nación, Mauricio Macri, habría tentado al Chueco para que se postule en las próximas elecciones de octubre de 2019.

El rumor tomó mayor fuerza luego de la cena que compartió Suar con el jefe de Estado, Marcelo Tinelli, Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand en la Quinta de Olivos.

No obstante, Suar aseguró que no hubo tal ofrecimiento por parte del mandatario.