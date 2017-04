El Ciclón visita a la U obligado a ganar para seguir copado

El grupo es liderado por Universidad Católica y Atlético Paranaense, de Brasil, con cuatro unidades; Flamengo, de Brasil, suma tres y cierra San Lorenzo sin puntos.

Fue malo el inicio de la Copa para San Lorenzo, debido a que sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Flamengo, en el Maracaná, y luego volvió a caer pero de local ante Atlético Paranaense, por 1 a 0, con todo el perjuicio que significa en este tipo de certamen resignar puntos en casa.

La única duda que mantiene el equipo de Diego Aguirre es en el sector derecho de la defensa entre el chileno Paulo Díaz (presenta una molestia muscular) o el uruguayo Mathías Corujo.

La católica es un equipo con fuerte acento argentino ya que tiene como titulares al zaguero Germán Lanaro (ex Huracán, Almagro y Nueva Chicago) y en la zona media al trío “criollo” integrado por Enzo Kalinski (ex Quilmes y San Lorenzo), Ricardo Noir (ex Boca, Newell’s, Banfield y Racing) y Diego Buonanotte (ex River y Quilmes).

Godoy Cruz se trajo tres puntos de su visita a Libertad

Godoy Cruz pisó fuerte en Paraguay y se trajo un triunfo 2-1 ante Libertad, que lo depositó con cuatro puntos en la cima del Grupo 6. El local abrió la cuenta a través de Cardozo y el Tomba lo dio vuelta gracias a los dos tantos de Ángel González. Mientras que Atlético Tucumán perdió de visitante 2-1 ante Wilstermann por el Grupo 5.

El Decano iba ganando con tanto de Palomino, pero el local se lo dio vuelta gracias a Álvarez y a Cabezas y lo dejó comprometido, ya que está último con 1 punto.

En el cierre de la jornada copera, Estudiantes, con Verón en cancha, cayó de local 2-0 ante Barcelona de Ecuador (goles de Mena y Nahuelpán) y sigue sin sumar en el Grupo 1.