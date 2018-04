El clásico de los playoffs tendrá más custodia

“Es lo que queremos todos”, sintetizó el presidente de la subcomisión de esta disciplina del club Independiente, Luis Osés, quien se mostró preocupado por los disturbios tras el partido con Pérfora (ganó el Rojo (81-77) en el que seguidores del Verde apedrearon una combi que trasladaba gente de Villa El Chocón.

El dirigente se mostró preocupado por lo que sucedió. “Me enteré por ustedes y me cayó muy mal que haya pasado esto. Nosotros siempre invitamos a los chicos y gente del Chocón porque nuestro asistente (Ricardo Sakalian) es de allá, como también lo hacemos con otros clubes que vienen a disfrutar del básquet, así que vamos a tomar recaudos. En la semana voy a hablar con Juan Pablo Andreotti de Cipolletti para ver cómo organizar esto, pero no creo que haya problemas. Nos hemos enfrentado cuatro veces y no pasó nada. Pero bueno, ahora es un cruce especial”, afirmó.

Embed

En cuanto a si asignarán un lugar especial a la hinchada visitante, dijo que “dependerá de las recomendaciones de la policía. Como existe rivalidad en el fútbol, el temor es que esas hinchadas se trasladen al básquet. Por ahí nos piden que se haga un pulmón en el centro, o bien, estén separados con efectivos de por medio. Veremos qué nos sugieren”, señaló.

“Habitualmente el club contrata entre dos y tres policías. En un partido como este podemos agregar el doble”, afirmó.

Habituales rivales en fútbol, es la primera vez que el duelo se materializa en básquetbol en el máximo nivel de un torneo nacional, ya que el Albinegro por primera vez se suma al Torneo Federal.

El cruce en esta instancia se da porque el Rojo quedó en la cuarta posición ya si bien le ganó a Pérfora, el Verde se quedó con la tercera posición por tener mejor coeficiente y en consecuencia el rival será Cipolletti, que perdió con Saltos 76-73 y quedó en la séptima posición.