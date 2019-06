El COI participará en un congreso mundial sobre Física Médica

Bajo el lema “Aplicaciones de la radiación, más de un siglo de evolución” el evento contará con una importante participación de expertos, profesionales, investigadores, profesores y autoridades relacionados con la Física Médica y las radiaciones ionizantes en la medicina, la industria, la ciencia y el mundo académico.

En el Congreso participan entidades como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Radiaciones ionizantes

El congreso pone especial énfasis en sensibilizar a todos los actores del sector médico ante el uso de las radiaciones ionizantes.

En el marco del congreso se desarrollan diferentes cursos teóricos y prácticos sobre radiodiagnóstico, protección radiológica, radioterapia, medicina nuclear, etc.

“El taller más importante a nivel personal como institucional es el de “Protección Radiológica en Medicina” ya que el mismo nos brindará las herramientas para establecer una metodología para la implementación de niveles de referencia de dosis para radiodiagnóstico”, explicó la física médica del COI.

El uso de las radiaciones ionizantes en medicina es una herramienta fundamental para el diagnóstico rápido y efectivo, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas. Pero el uso de radiaciones ionizantes, conlleva un riesgo que es asumible cuando implica un beneficio para la persona que la recibe.

“Llamamos nivel de referencia al valor o rango de dosis de radiación que se establece como parámetro dentro del cual la dosis entregada al paciente sería óptima o esperada. Estos valores constituyen una herramienta de control de calidad que utilizamos los Físicos Médicos para conocer que valores de dosis son “inherentes a una determinada práctica”, esto significa que para cada estudio de diagnóstico hay un mínimo valor de dosis necesario para conseguir una imagen de alta calidad”, explicó Gallo. “Pero aumentar la dosis por encima de estos niveles de referencia no significa un mayor aporte al propósito clínico, es decir que por encima de este valor no se conseguirán mejores resultados”, resaltó.

La ventaja de establecer estos parámetros de calidad es que contribuyen a una buena práctica radiológica en medicina, asegurando a los pacientes la mejor calidad de imagen con la mínima dosis de exposición.

“Es importante destacar, que estos niveles de referencia no son un requisito regulatorio ni obligatorio, sino que constituye para nosotros un paso más en nuestro programa de garantía de calidad que tiene como objetivo optimizar los procedimientos y las condiciones de irradiación para asegurar una alta calidad diagnostica en condiciones seguras tanto para el paciente como para los trabajadores”, sostuvo Sol Gallo.

“Este evento significa una gran oportunidad de crecimiento académico y una gran experiencia profesional que me entusiasma y me llena de energía para seguir trabajando y formándome. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de Leben Salud de muchos años de investigación y esfuerzo que llevamos adelante bajo el nombre de “Garantía de calidad en Radiodiagnóstico” desde el área de Física Médica”, destacó la física.

“Este proyecto es para mí un gran desafío profesional debido a la magnitud que tiene, no sólo por la gran cantidad de equipamiento que posee la Institución sino también por la cantidad de áreas y profesionales involucrados en el proceso”, concluyó.