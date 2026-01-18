Burritos caseros con tres rellenos deliciosos

Un clásico de la cocina mexicana. Burritos caseros para rellenar como más te guste con tres opciones muy deliciosas.

Para preparar burritos caseros, lo primero que necesitás es contar con las tortillas de harina, que podés comprar listas o hacerlas de manera casera con pocos ingredientes. Aquí te dejamos la receta básica para tortillas.

masa-para-tacos-o-wraps-foto-principal.jpg Tortilla para burritos casera.

Desarrollo

Mezclá los ingredientes secos: En un bol grande, colocá la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregá el aceite vegetal y mezclá bien hasta que la harina lo absorba.

Incorporá el agua: Añadí de a poco el agua tibia y mezclá hasta formar una masa suave. Si está muy seca, agregá más agua, y si está muy pegajosa, podés sumar un poco más de harina.

Amasá y reposá: Amasá la masa durante unos minutos hasta que quede lisa. Dejala reposar unos 15 minutos, tapada con un repasador.

Formá las tortillas: Dividí la masa en pequeñas bolas y estiralas con un palo de amasar hasta que queden finas, en forma de círculo.

Cociná: Colocá las tortillas en una sartén caliente sin aceite. Cocinalas por 1-2 minutos de cada lado, hasta que aparezcan burbujas y se doren ligeramente. Reservalas tapadas con un paño limpio para que se mantengan flexibles.

Rellenos para burritos: tres opciones irresistibles

Ahora que tenemos las tortillas listas, es hora de preparar los rellenos. Lo mejor de los burritos es que podés variar las combinaciones según lo que tengas en la heladera o lo que te guste.

A continuación, te proponemos tres opciones para todos los gustos: una versión clásica de carne, una opción vegetariana y una propuesta con pollo.

burritos carne.jpg Burritos de carne, jugosos y sabrosos.

Burrito clásico de carne

Este es el relleno más tradicional y está cargado de sabor. Para lograr ese toque bien sazonado y típico de los burritos mexicanos, utilizamos especias como el comino y el chile en polvo.

300 g de carne picada

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 pimiento rojo picado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de chile en polvo (o a gusto)

100 g de porotos negros cocidos

100 g de choclo en granos

2 cucharadas de tomate triturado

Sal y pimienta

Queso rallado, crema agria y cilantro para acompañar

Desarrollo

En una sartén, dorá la carne picada con un chorrito de aceite. Agregá la cebolla, el ajo y el pimiento rojo.

Añadí las especias, el tomate triturado, los porotos y el choclo. Cociná por unos minutos hasta que la mezcla esté bien integrada. Salpimentá a gusto.

Colocá la mezcla en las tortillas, añadí queso rallado y un poco de crema agria. Si te gusta el cilantro, podés agregarlo para darle un toque fresco.

wraps-de-vegetales-asados.jpg.webp Burritos vegetarianos. Deliciosos y nutritivos.

Burrito vegetariano con quinoa y vegetales asados

Esta opción es ideal para quienes buscan una alternativa saludable, sin sacrificar sabor ni textura. La quinoa aporta proteínas y los vegetales asados dan un sabor delicioso y ahumado.

100 g de quinoa cocida

1 zucchini cortado en tiras

1 berenjena cortada en cubos

1 zanahoria rallada

1 cebolla morada en rodajas

1 pimiento amarillo

Aceite de oliva

Sal, pimienta y pimentón dulce

Queso feta desmenuzado

Hojas de espinaca fresca

Desarrollo

Asá los vegetales en el horno con un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce, hasta que estén tiernos y dorados.

Mezclá la quinoa cocida con los vegetales asados.

Colocá la mezcla sobre las tortillas y añadí queso feta desmenuzado y hojas de espinaca fresca. Enrollá y disfrutá de un burrito liviano y nutritivo.

burrito de pollo.jpg Burritos de pollo con vegetales, una opción rica y saludable.

Burrito de pollo al estilo BBQ

Esta variante combina el sabor ahumado de la salsa barbacoa con la suavidad del pollo desmenuzado, ideal para quienes buscan un relleno cargado de sabor.

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

4 cucharadas de salsa barbacoa (BBQ)

1 cebolla caramelizada

Queso cheddar rallado

Lechuga picada

Salsa de yogur o mayonesa

Desarrollo

Mezclá el pollo desmenuzado con la salsa barbacoa. Calentá en una sartén por unos minutos.

Colocá la mezcla de pollo sobre las tortillas. Añadí la cebolla caramelizada, el queso cheddar y un poco de lechuga picada.

Si querés un toque más fresco, podés agregar una cucharada de salsa de yogur o mayonesa.

