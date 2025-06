¿Cómo hacer una buena receta de guacamole?

guacamole picante.JPG

Ingredientes para receta de guacamole clásico

Para preparar un guacamole tradicional, necesitarás los siguientes ingredientes (para 4 porciones):

- 2 paltas maduras.

- 1 tomate mediano.

- 1/2 cebolla morada.

- 1 diente de ajo.

- 1 limón (o lima, si prefieres).

- Un puñado de cilantro fresco.

- Sal y pimienta al gusto.

- Opcional: 1 chile fresco (jalapeño o serrano) para un toque picante.

Desarrollo

Cortar y pelar las paltas: Lava bien las paltas, córtalas por la mitad y retira el hueso (carozo). Con una cuchara, extrae la pulpa y colócala en un bowl.





Triturar la pulpa: Con un tenedor, aplasta la pulpa hasta obtener una textura cremosa, pero con algunos trozos pequeños para darle consistencia.





Picar los vegetales: Corta el tomate en cubos pequeños, pica finamente la cebolla y el ajo, y corta el cilantro. Si decides agregar chile, pícalo bien fino para que se distribuya uniformemente.





Mezclar los ingredientes: Incorpora los vegetales picados al bowl con la pulpa de la palta. Exprime el jugo de limón sobre la mezcla para darle frescura y evitar que la palta se oxide.





Condimentar: Agrega sal y pimienta al gusto. Mezcla todo con cuidado para no deshacer los trozos de palta.





Probar y ajustar: Prueba el guacamole y ajusta los condimentos si es necesario. Si prefieres un sabor más intenso, agrega más limón o cilantro.

guacamole-for-a-crowd-FT-RECIPE0125-624c884187d44062ae4fb86794d0769c.jpeg Guacamole, una receta tradicional mexicana para hacer en casa.

Consejos para un guacamole perfecto

Elección de la palta: Asegúrate de que esté en su punto justo de madurez. Debe ceder ligeramente al presionarlo, pero no estar demasiado blando.

Evitar que se oxide: El limón no solo aporta sabor, sino que también ayuda a que la palta no se ponga oscura. Si no vas a consumir el guacamole de inmediato, cubre la superficie con papel film directamente sobre la mezcla.

Personalización: El guacamole es muy versátil. Puedes agregarle maíz desgranado, trozos de mango o incluso queso fresco para darle un toque diferente.

nacho guacamole.jpeg

¿Cómo servir el guacamole?

El guacamole es ideal como acompañamiento de nachos, tacos, burritos o incluso como aderezo para ensaladas. También puede ser un excelente dip para picadas, acompañado de bastones de zanahoria, apio o pan pita. En Argentina, es común servirlo en reuniones informales o como parte de una picada gourmet, combinado con quesos, embutidos y otras salsas.

Una receta que une culturas

El guacamole es más que una simple salsa; es un ejemplo de cómo la comida puede unir culturas y tradiciones. Su preparación es una invitación a experimentar con sabores frescos y a compartir momentos alrededor de la mesa. Además, es una opción saludable, ya que la palta es rica en grasas buenas, vitaminas y minerales.

