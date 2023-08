Las nuevas hamburguesas de Rincón de Emilio: alfajores de comida chatarra

Reel Oso Burgers - El comedor.mp4

Dentro del mapa hamburguesero de la capital neuquina, Oso Burgers es uno de los protagonistas. Joaco, su dueño y cocinero cuenta que comenzó un 28 de Mayo del año pasado, paradójicamente el día de la hamburguesa. Que los vecinos lo tomaron muy bien y son clientes asiduos y que viene gente de otros pueblos a comprarles.

Panes muy ricos, papas también. Medallones de 100 gramos con ojo de bife como protagonista diseñados por el equipo de MUCA, productores de blends y jugadores claves de la identidad hamburguesera en kilómetros a la redonda.

Volviendo a Oso, les recomiendo que pidan y vayan. Yo muero por su cheese clásica (pan, carne y cheddar) y está muy bien la que hicimos de palta y lechuga. En la carta se destacan la onion (cebolla caramelizada), bacon (panceta), blue (de queso azul), classic (tomate, lechuga) y la provo (provoleta). Todas las opciones pueden ser vegetarianas.

El combo cerrado en papel madera viene con papas, bebida, aderezos y chupetines (?)

Abren de miércoles a domingos de 21 a 23 hs o hasta quebrar stock

Dirección: Australia 639, Neuquén Capital

IG: @oso.burgers.nqn

pedidos: 2996747197 (solo take away, no tienen delivery)