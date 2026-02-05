El clima en Neuquén

La Mañana receta

Papas "Smashed" crocantes: la receta viral que convierte papines comunes en un snack de bar

Papas hervidas, aplastadas y al horno fuerte con aceite y sal: una receta crocante por fuera y cremosa por dentro.

Papas smashed o papas rotas
Si la papa tuviera una carrera artística, sería protagonista en todas las temporadas. Porque siempre aparece, siempre cumple y siempre tiene una versión que sorprende. La receta viral del momento son las papas smashed, esas papas aplastadas que quedan doradas, crocantes, con bordes finitos y un centro suave que se desarma.

Lo mejor de esta receta no es solo el resultado, sino el método: primero hervís, después aplastás y recién ahí dorás. Ese orden hace que la papa explote en textura. Es como si se transformara en un snack gourmet, pero hecho con ingredientes básicos.

En casa, las papas smashed son ideales para una cena rápida, para una picada, para acompañar una carne o incluso para comerlas solas con una salsa potente.

papas aplastadas tomillo.jpg
Papas aplastadas con hierbas, una receta deliciosa y super versátil.

Ingredientes

  • 800 g de papines o papas chicas

  • Aceite de oliva o girasol

  • Sal gruesa

  • Pimienta

  • Ajo en polvo / romero / pimentón (opcional)

Desarrollo

  • Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas.

  • Escurrí y acomodá en una placa aceitada.

  • Aplastá cada papa con un vaso o espátula.

  • Sumá aceite por arriba, sal y condimentos.

  • Horno fuerte (220°C) 25 a 35 minutos hasta dorado intenso.

papas aplastadas hierbassss.JPG

Salsas que las vuelven irresistibles

  • Alioli express: mayo + limón + ajo

  • Yogur con pepino y sal

  • Ketchup con picante o ají molido

Tip clave

El dorado no se negocia. Si las sacás pálidas, no es lo mismo. Acá hay que animarse a que queden con bordes bien tostados.

Las papas smashed o papas rotas son de esas recetas que te hacen pensar: “¿cómo no hice esto antes?”. Simple, barata y con resultado viral.

