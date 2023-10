Pastelería vegana de alto vuelo en Neuquén

En Neuquén se formó como pastelera, básicamente cocinando. “Siempre me gustó mucho la gastronomía. También hice varios cursos y talleres de los que me fui interesando en el camino, el que me inició en la pastelería vegana fue un taller online que hice en Crudo. Y después mucho meterme en todos lados, comer, probar, cocinar, equivocarme, ofrecerme como ayudante solo para ir a aprender de quiénes me copaban más”, contó a El Comedor.

luana pasteleria 02

“La cocina siempre fue parte de mi vida, decidí ser mamá y quería un trabajo que me permitiera ser lo más orgánica con ese rol y en el camino me termine dando cuenta que realmente es lo mío así que le metí el turbo y acá estoy”, agregó.

En su experiencia en lugares recuerda su paso por NUNA, durante un año. La pastelería de Ariel Gravano en Olivos, Buenos Aires.

luana pastelera retrato

¿Por qué pastelería vegana?

"La realidad es que la pastelería que hago tiene que ver con lo que soy y con mi hábitos. Si bien no soy vegetariana me parece que habiendo tantas opciones para comer, limitarnos es una verdadera picardía. Por otro lado, la pastelería tradicional me había empezado a caer mal, mucho azúcar, manteca crema. Entonces cuando cocino intento rescatar al máximo los sabores reales de los ingredientes que elijo. No me copa saturar con azúcar porque al final no se entiende nada", contó Luana.

- ¿Con qué productos te gusta trabajar ?

Lo más divertido y entretenido por lo menos para mí es la dinámica que se arma alrededor de las estaciones y lo que hay disponible. Siempre pienso y elaboro con mucha fruta y verdura, clave para dar un poco de frescura y no empalagar. Básicamente mi materias primas son frutos secos, muchas variedades de harinas, frutas, verduras y manteca de cacao.

luana pasteleria 01

- ¿Qué productos elaborás?

La vedette es la Carrot Cake con ese frosting de castañas y limón que enamora fuerte.

Cheesecake de cajú que siempre tiene un topping de dulce sorpresa por que los elaboró semanalmente y voy cambiando las variantes y proporciones de fruta.

Beet cake que es una torta de remolacha, centeno y harina de almendras con cremita de choco-castañas. Zucchini con choco-naranja, Hago unas cookies estilo americanas que están increíbles, creo que aún no le dieron a esa pieza el lugar que le toca. Las hago con miso, semillas de sésamo y chocolate amargo, son realmente increíbles.

Salen muchas pepas de esta cocina, hay diferentes variantes de coco y frutos rojos , coco-choco , sin gluten. Y alfajores que gracias a ellos me animé a vender y salir a la calle con este tipo de propuestas. Casi todas las recetas se pueden elaborar sin gluten así que también elaboro bastantes pedidos así. Otras cosas que produzco son masas quebradas, tartas de frutas, lemon pie, pavlovas.

luana pasteleria 03

- ¿Cómo ves desde tu lugar a la pastelería de la zona y que crees que vos le aportas?

Pienso que está planteada desde intencionar el acierto, se subestima bastante al cliente y también hay una cuestión de no animarse a hacer algo diferente.

Cuando estamos pegados solamente al resultado no nos permitimos la novedad y lo que conlleva proponer algo totalmente despegado del contexto y creo que justamente lo que están pidiendo es eso, cosas nuevas y ricas de buena calidad que las pruebes y digas ahí va era por acá. Yo lo que busco es explotarles el paladar, que prueben y sientan esa explosión en la boca. Puro placer. A mi me encanta aportar frescura, dinamismo y ese factor sorpresa que me permite hacer semanalmente lo que se me ocurra y encima tener un feedback increíble, así que más me enciende y motiva a seguir en este camino.

Instagram: @luanitasa