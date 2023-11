¿Por qué es tan rica la pizza de Horacito?

Pizzeria Horacito - El Comedor (1).JPG Jorge Hernández , ideólogo y fundador de la pizzería. Presente en todos los rincones de Horacito.

Hace más de 15 años que voy a Horacito y charlo con Claudio y Horacio, dueños e hijos de Jorge, que junto a su equipo son los que ponen el lomo todos los días. Cada vez que entro al lugar repaso periféricamente los cuadros y pósters del mundo boca (que es el mío) y a pesar de ser un sitio neuquino a rajatabla por la cantidad de años y su folklore permanente, yo siento que estoy en otro lado.

Su atmósfera de cantina, su local a la calle con una vidriera enorme, la pizza deliciosa que dice siempre presente y el espíritu recurrente de Jorge que dejó este plano hace un par de años, pero que anda dando vueltas por ahí en todo, le da a este sitio un toque especial.

Horacito pizzeria final.mp4

Un día de trabajo

Todos los días por la mañana se preparan las masas y se precocinan, dejando todo listo para la noche que es la verdadera faena. De todas formas si uno está antojado de pasar a buscar una pizza al mediodía, tranquilamente puede hacerlo.

Desde siempre y por el momento Horacito no tiene delivery, entendiendo que quizás renuncian a una porción de gente que no puede ir a buscarla, quizás esa decisión se tuerza en algún breve tiempo con la posibilidad de poder llegar a más personas que no conocen el producto.

PIZZA-HORACITO.gif

El producto en cuestión es una de las pizzas más ricas de la ciudad. Al molde o media masa, como quieran llamarla, es quizás la versión más parecida en grosor y sustancia a las versiones tradicionales porteñas.

Las variedades van desde “completa; especial; jamón y queso; muzzarella; fugazza; fugazzeta; canchera; napolitana; roquefort; 4 quesos; provolone hasta palmitos; fugazzeta rellena; mixta; Horacito;, calabresa, etc.

horacito 2.

Claudio y Horacio, cuentan historias fabulosas del viejo, de los clientes y de las 4 generaciones que ya vienen pasando por el local. Comerse una pizza en el mostrador mientras se da alguna charlita con ellos siempre es un gran plan.

Puede que en breve sumen una faina y algunas comodidades para que la gente pueda comer en el local. Por el momento se puede en las barritas que están debajo de los cuadros.

La pizza es la misma receta que hace 57 años. La mayoría de los proveedores son los mismos que transitaron grandes años de esta historia.

El nombre del local se lo puso Jorge cuando tuvo que registrar por trámites el negocio y recién había nacido el primero de sus hijos, Horacio.

Info:

Félix San Martín 644

Pedidos:0299- 443-1224

Abre de Martes a Domingos