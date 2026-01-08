Scones de queso con sólo 5 ingredientes para el mate de la tarde: se hacen en 25 minutos

Un clásico a la hora de los mates: scones de queso . Apuntá esta receta sencilla para disfrutar de una rica merienda.

Scones de queso con sólo 5 ingredientes para los mates de la tarde: se hacen en 25 minutos

Según se apunta en el sitio especializado Paulina Cocina , los scones son unos panecillos de manteca, redonditos y deliciosos, muy fáciles de hacer, tanto dulces como salados. Al parecer, datan de una antigüedad que alcanza los 300 años y se precisa que los scones son una masa típica de la comida inglesa. Aquí te contamos cómo hacer scones de queso con tan sólo 5 ingredientes mediante una receta fácil y rápida para acompañar los mates de la tarde.

En el portal mencionado más arriba, también se señala que tradicionalmente los scones son dulces. Pero lo cierto es que pueden encontrarse variantes de todo tipo: scones con pasas de uva, scones con chocolates, scones con ralladura de cítricos, con dátiles, con queso o arándanos.

Para elaborar scones de queso con sólo 5 ingredientes, ideales para acompañar unos buenos mates, deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Los scones son una masa típica de la comida inglesa.

300 gramos de harina leudante (si se utiliza común, agregar 1 cucharadita de polvo de hornear).

1 cucharadita de sal y pimienta a gusto.

100 gramos de manteca fría.

150 gramos de queso para rallar.

160 ml de leche fría.

Cabe resaltar que estas cantidades rinden aproximadamente para 16 unidades medianas.

Receta de scones de queso: paso a paso

Luego, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso para preparar estos scones de queso:

Colocar la harina, la sal y un poco de pimienta en un bol. Sumar la manteca fría cortada en cubos chicos.

Con las manos, formar un arenado (debe quedar como una mezcla de grumos finos).

Sumar el queso rallado y mezclar nuevamente.

Agregar la leche fría y revolver con un utensilio hasta integrar.

Concluir uniendo la masa con la mano y llevar a la mesada.

Estirar la masa en forma rectangular y luego doblar las mitades hacia el centro, girar y repetir una vez más.

Estirar la masa hasta que tenga unos 2 cm de alto. Cortar los scones con la forma que prefiramos.

con la forma que prefiramos. Colocarlos en una fuente engrasada.

Llevar al horno precalentado a 190° durante 25 minutos, o hasta que los scones estén doraditos.

scones de mesa.jpg Scones de queso, ideales para todo momento. Fáciles de hacer y deliciosos.

Según Paulina Cocina, uno de los trucos que va a ayudar a lograr la consistencia deseada va a ser que en un principio tengamos todos nuestros ingredientes para los scones de queso fríos en una temperatura uniforme.

Una vez que se tengan todos los ingredientes de la masa, en un bol hay que empezar a romper las migas o granitos con nuestras manos. Pero ojo que no es necesario mezclar demasiado, solo necesitamos romper la manteca y unir sin líquidos.

Cuando ya no se sienten grumos agregamos la mostaza, la leche y a seguir. Un punto muy importante a tener en cuenta cuando consigamos los ingredientes de esta receta es adquirir un rico queso. Lo ideal sería que tengamos un queso bien sabroso, con consistencia, para que nuestros scones adopten ese sabor característico.