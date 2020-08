El consejo de Alberto a Messi que agradece todo Newell's

"Lo escuché anoche al Presidente y le digo que compartimos el mismo sueño de que Messi pueda darse el gusto de jugar en la Argentina y en Newell's", abundó el titular del club "leproso".

Consultado sobre la noticia que conmocionó el fútbol mundial esta semana, el presidente Fernández afirmó que le diría a Messi: "Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de terminar tu carrera en Newell's Old Boys", y agregó que "si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Newell's Old Boys".

En el mismo sentido, el jefe de Estado advirtió: "Ahora espero que no se enojen los de (Rosario) Central, pero los hinchas de Argentinos Juniors tenemos un cariño especial por Newell's, que es una gran cantera de jugadores y Messi es uno de ellos. Hay hinchas que disfrutamos de ver jugar bien al fútbol, los de Argentinos y los de Newell's somos así".

En el programa Sobredosis de TV, bromeó con haber consultado al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para saber "como andábamos de reservas" con el objetivo de incorporar a Messi a Argentinos Juniors, club de sus amores.

El presidente expresó su admiración por el capitán de Barcelona, quien integró "un equipo único en la historia del fútbol mundial" en relación al dirigido por Pep Guardiola, que también integraban Xavi Hernández y Andrés Iniestra, entre otros.

Al momento de elegir entre Diego Maradona o Messi, Fernández respondió "Maradona y Messi", dado que ambos fueron parte de "dos épocas distintas del fútbol".

"El gran mérito de Maradona fue que era él solo contra el mundo, nunca vi un jugador como Maradona. Tengo una profunda admiración por Maradona, honestamente mayor a la que tengo por Messi porque nació en Argentinos, pero además porque lo vi jugar solo contra el mundo. Era una especie de gladiador, con una fuerza increíble", concluyó.