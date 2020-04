"El consumo eléctrico cayó un 9% en cuarentena"

Indicó, además, que el EPEN estableció que la tasa de interés por mora a aplicar en las facturas vencidas entre el 1° de marzo y 30 de abril será 0, siempre que la factura o documento equivalente corresponda a un suministro encuadrado en la categoría tarifaria pequeñas demandas de uso residencial o general.

Si bien en la mayoría de las localidades atendidas la factura fue enviada por correo postal, en algunos lugares esto no ha sido posible por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El decreto de necesidad y urgencia Nº 311/2020 del Poder Ejecutivo nacional dispuso el cese de cortes de servicios públicos a determinada categoría de clientes que deban hasta tres facturas consecutivas o alternas con vencimiento desde el 1° de marzo de 2020.

Zambón explicó que Neuquén adhirió parcialmente, estableciendo que el EPEN no podrá disponer la suspensión o el corte del servicio para estos casos y, además, estableció que se incorporará a la categoría residenciales a todos aquellos que se encuentren dentro de los incluidos en tarifa social.

—¿El 9% corresponde a los grandes usuarios?

El 50% de nuestra demanda proviene de grandes usuarios o cooperativas del interior. Supongo que las cooperativas han tenido un comportamiento similar al nuestro, que tiene que ver con la baja de la actividad. El hecho de que la gente esté más en la casa no compensa lo que bajó del consumo comercial o industrial.

—¿Cómo fue la respuesta de los usuarios en el pago de las facturas, pese a que hay muchos sectores beneficiados por un decreto provincial?

Todavía no lo vemos, porque lo que dice el decreto provincial es en adhesión al nacional y es que no se le puede cortar el servicio a quien tenga hasta tres facturas impagas y que pertenezca a un universo que está determinado, como ser quienes cobran Asignación Universal por Hijo, algunos jubilados, empleadas domésticas o monotributistas de las categorías más bajas. Pero no tenemos un padrón con la totalidad de esos usuarios. Los de tarifa social, que venimos aplicando desde el año pasado, seguramente entran en esta categoría. Creemos que el padrón se ampliará con los monotributistas o las empleadas domésticas, que no estaban incluidos en la tarifa social. Igualmente, tomamos la decisión de, en lo que va de marzo y abril, no hacer cortes. El beneficio del decreto es por 180 días. Estamos haciendo consultas a Nación para ver qué reglamentaciones van a hacer y cómo vamos a cruzar la base de datos.

—¿Qué pasa con los grandes deudores del EPEN? ¿Se congelan las negociaciones?

El gobernador (Omar Gutiérrez) presentó un proyecto de ley para hacer un plan de financiamiento para los grandes deudores del EPEN y del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), que quedó en tratamiento legislativo y no tuvo resolución por el parate del coronavirus. Creo que la Legislatura lo tratará en comisión cuando retome sus actividades. Con los grandes clientes seguimos haciendo gestiones para poder regularizar deudas y cobrarlas, pero tienen una situación distinta al pequeño comerciante o prestador de servicio..

—¿Cuáles son las cooperativas con las que están negociando?

Estamos conversando con Plottier y con Zapala a distancia para conciliar la deuda para tener avances en la cuestión administrativa. Y teníamos previsto reunirnos también con Cutral Co, pero nos agarró la cuarentena.

—¿De qué monto estamos hablando?

Del orden de los 300 a 500 millones de pesos cada cooperativa.

—Desde el punto de vista operativo, ¿cómo los afecta la cuarentena?

Tuvimos que suspender la atención al público, pedirle al personal administrativo imprescindible que trabaje desde su casa, porque no podemos parar de hacer algunas compras como combustible para generación, ropa de trabajo, repuestos. No obstante, concurren al menos una vez a la semana a la oficina. En cuanto al personal operativo, dispusimos que esté la mayor parte del tiempo en su casa para evitar aglomeraciones, pero cuando hay alguna emergencia que atender se lo convoca.

