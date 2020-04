Restaurantes y confiterías, en el peor momento

Para sobrevivir

Solo para abrir el local, Fernando necesita facturar unos 45.000 pesos diarios y hoy, si llega a 10.000, puede ser un milagro.

"En un día normal, al mediodía teníamos 70 cubiertos, más el servicio de cafetería y la rotisería que abrieron al lado de la confitería", explica.

De los 14 empleados que tiene, solo 4 quedaron trabajando para sacar viandas y menús a pedido. Es una forma de poder recaudar algo, pero se le hace difícil. Una promoción que pagó en Facebook le permitió poner en marcha este servicio de emergencia. Dice que el lunes vendió 15 viandas, cifra que queda chica frente a las 150 que vendía en las épocas normales.

"Hay mucha gente que me compra de compromiso y que me ayuda. Yo estoy vendiendo viandas a 200 pesos, un precio razonable porque gano en el volumen, no en el producto", asegura. Esas comidas que despacha las lleva a domicilio, aunque también hay gente que concurre al local para retirarlas. El negocio permite la entrada de una sola persona con barbijo.

Crisis en común

Fernando explica que la dura situación por la que atraviesa es la misma de otros comerciantes del rubro gastronómico. Él integra un grupo de Whatsapp en el que interactúa con ellos y comparten su preocupación por esta crisis inesperada que les tocó atravesar. Dice que hay muchos que ya cerraron sus negocios y que otros seguirán sus pasos, en caso de que el aislamiento obligatorio se mantenga.

"Ya veníamos viviendo una situación complicada en los últimos meses. Imaginate ahora tener un negocio que no factura nada. A las deudas que teníamos, ahora se nos juntan más deudas", reflexiona.

Injusticia

Fernando dice que tal vez, si se flexibilizara la cuarentena, el panorama podría mejorar un poco, aunque tiene sus dudas. "Tenemos 60 mesas. Tenía la esperanza de abrir 20, aunque sea, pero nos dijeron que no. Y resulta que el centro está lleno de gente", asegura.

En efecto, la zona del microcentro, en horas de la mañana, es un hervidero de gente que anda haciendo trámites o compras, como si el aislamiento social no existiera o no fuera obligatorio.

Lo que sostienen muchos empresarios que no pueden facturar es por qué algunos rubros comerciales corren con ciertas ventajas frente a otros que tienen que cerrar las puertas, con la obligación de pagar sueldos y alquileres.

En ese sentido, desde la organización esperan para hoy anuncios desde el gobierno nacional para minimizar el fuerte impacto que tiene la cuarentena en estos sectores comerciales.

Ayer, el dirigente Luis Barrionuevo adelantó que hoy se anunciarían medidas para atenuar la crisis que se vive tanto en el sector hotelero como gastronómico (ver nota aparte).

La zona centro de la ciudad de Neuquén concentra una gran cantidad de emprendimientos comerciales del rubro gastronómico y hotelero. Todos, en su conjunto, tienen centenares de personas que viven de su salario y deben mantener a sus familias.

Todos esperanzan -con mayor o menor esperanza- que la pesadilla por el coronavirus termine y que la actividad comercial neuquina finalmente puede volver a la normalidad.

Dicen que la situación ya no se soporta

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman, aseguró ayer que la situación económica de todo el sector es angustiante y que, si no se toman medidas urgentes, habrá muchos comercios que no soportarán la cuarentena.

"Tenemos que hacernos cargo de costos y situaciones de actividades que han sido cerradas por una cuestión de fuerza mayor y por el aislamiento obligatorio", lamentó Amman.

Dijo que los sectores más castigados por la cuarentena son la hotelería y la gastronomía. "La hotelería no va a volver a tomar niveles medianamente normales hasta el año que viene. Ya hay convicción de eso", indicó. Sostuvo que, en general, el sector del turismo será el que más sufra el impacto de la pandemia.

"A nosotros nos cuesta pensar que algunos de los establecimientos puedan cerrar, pero la realidad es que económicamente no va a haber muchas opciones en el cortísimo plazo", opinó el dirigente empresario.

Medidas urgentes desde el Gobierno

Gustavo Amman confió ayer que sectores vinculados a la hotelería y la gastronomía mantuvieron un encuentro con las autoridades del gobierno nacional explicando la grave situación por la que atraviesa el sector.

"Estamos desesperados esperando que el gobierno nacional tome conciencia de esto, porque necesitamos medidas muy urgentes", explicó.

En ese sentido, anoche el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo aseguró que para hoy abría novedades de Nación, con anuncios para paliar la grave crisis que se desató por la cuarentena.

"Tuvimos una reunión extensa con las autoridades de gobierno en la que le hicieron saber cuál es la situación de los 500.000 trabajadores, aproximadamente, que viven de la industria gastronómica y hotelera en la República Argentina", dijo.

