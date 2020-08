"El coronavirus existe, yo lo tengo y no la pasé bien", aseguró el joven de 31 años quien decidió dar a conocer su situación como modo de concientización, preocupado por las manifestaciones de muchas personas que dicen que la enfermedad no existe o que piden el fin de la cuarentena.

A diferencia de otros que tuvieron que esconder su estado de salud, Leandro mostró su resultado del hisopado a través de su cuenta de Facebook donde recibió cientos de mensajes con el deseo de su recuperación.

El domingo 9 de agosto Leandro se sintió un poco decaído y al tomarse la temperatura notó que tenía unas rayitas más que 37°. Desde ese momento decidió mantenerse en aislamiento con su familia. Luego al notar que la fiebre persistía fue al Hospital de Plottier donde lo atendieron y realizaron el hisopado.

hospital plottier Hospital de Plottier

El jueves de la semana pasada recibió la confirmación de que era positivo de coronavirus. Cuando el médico lo entrevistó para detectar cuáles habían sido sus contactos estrechos se le vino el mundo abajo.

Además de su esposa y sus dos hijos de 1 y 8 años, Leandro había ido a ver -con tapabocas y distanciamiento social- a su madre, y a sus suegros, por lo que se asustó mucho por su estado de salud.

"La pasamos muy mal por miedo a haber contagiado a ellos que son grandes, pero por suerte les realizaron el hisopado y todos dieron negativo. Están haciendo el aislamiento por 14 días", contó a LM Neuquén el paciente.

Los primeros días solo tuvo dolor de cuerpo, pero luego la fiebre no le bajaba y una tos seca le preocupaba. Por eso tuvo que ir nuevamente al hospital donde luego de realizarle análisis de sangre y placas detectaron que tenía un principio de neumonía por lo que también le suministraron medicamentos. "Todos sabemos lo que es capaz de hacer este virus, así que la verdad me asusté mucho", confesó.

Con las nuevas definiciones de casos positivos su esposa e hijos son considerados como portadores de coronavirus, por estar en contacto estrecho con él, sin la necesidad de ser hisopados.

Esta familia no sabe dónde pudo contagiarse, la esposa de Leandro trabaja en un supermercado así que piensan que quizás fue ahí, a pesar de que ella estuvo siempre asintomática.

"Por suerte mis hijos, mi mujer, mi mamá y mis suegros están bien. Pero esto nos hizo un click a todos. Es muy importante que sigamos respetando el protocolo y que no nos juntemos con nadie hasta que haya una solución", expresó.

Sifuentes destacó además la importancia de la solidaridad para enfrentar esta situación y contó que son varios sus amigos los que le compran mercadería para que ellos se mantengan en aislamiento.

"Nos tenemos que ayudar entre todos, hoy lo están haciendo con nosotros y cuando nos den el alta lo haremos nosotros con otros", destacó el hombre quien días antes de sentir los primeros síntomas había participado de una entrega de donaciones de comida en varios de los merenderos de la localidad.

Landro Sifuentes.jpg Antes de estar en aislamiento, participaba de entrega de donaciones.

Los días en que este hombre fue atendido en el Hospital de Plottier coincidieron en los que una familia de la localidad le habría dado dióxido de cloro a su hijo, quien horas más tarde murió.

"Le digo a la gente que no se relaje, que siga con las medidas sanitarias y que no tome ningún medicamento que no haya sido indicado pro un médico. Y si tienen algún síntoma que vayan rápidamente a la guardia", aconsejó el hombre quien aún está transitando el coronavirus.

Leandro destacó el trabajo de todo el personal del sistema de salud que consideró que "están haciendo de todo" por la comunidad. "Están sobrecargados de trabajo y tenemos que ser respetuosos y hacer nuestra parte", concluyó.