El coronavirus se acerca, pero piden no caer en pánico

Italia está en crisis y China, con millones de habitantes en cuarentena. Se cree que Argentina, al igual que el resto de Latinoamérica, aún se encuentra beneficiada por el calor del verano, que reduce las enfermedades respiratorias.

La jefa de Infectología del hospital de Cipolletti, María Luz Riera, aseguró que es inevitable que el virus llegue al país, pero aclaró que no hay que alarmarse, sino estar preparados para saber cómo actuar. "En el hospital estamos todos atentos ante esta situación y preparados. Ya reforzamos con todos los trabajadores las medidas que hay que tener presentes para casos sospechosos, y son las mismas cada vez que se presentan infecciones respiratorias agudas. Son los trabajadores quienes deben tener especial cuidado porque están en contacto con los pacientes. Según las recomendaciones, en un caso sospechoso, deberá ser aislado y quienes tengan contacto deben hacerlo con el material recomendado; guantes, antiparras, botas, mascara facial, entre otros", indicó.

El tratamiento -explicó- será el mismo que para cualquier infección respiratoria, ya que no hay uno particular para el coronavirus. "Las muestras serán enviadas a Buenos Aires para su análisis, pero mientras tanto el paciente recibirá el tratamiento. No esperamos a los resultados porque eso no cambiaría en nada", comentó.

Sobre los síntomas de la enfermedad, Riera explicó que el coronavirus se presenta como una gripe común. "Fiebre mayor a 38 °C, tos seca sin expectoración y malestar. En algunos casos es asintomática. Incluso se puede manifestar hasta 15 días después del contagio", aseguró.

La temporada alta de gripe en el país arranca en mayo o junio y puede variar según las condiciones climáticas. Las principales recomendaciones son consultar al médico ante cualquier síntoma, lavarse las manos de forma regular y mantener el nivel de vacunación óptimo. "La falta de vacunación está provocando muchos más problemas que el coronavirus, con enfermedades que provocan más enfermos y muertes", añadió Riera.

La gran mayoría tuvo lugar en China, mientras que también se registraron víctimas fatales en Irán, Corea del Sur, Italia, Francia, Hong Kong, Japón, Filipinas y Taiwán.

De ese total, 78.064 fueron detectados en China. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a aparecer casos en distintas partes del mundo. En Sudamérica solo hay uno, en Brasil.

