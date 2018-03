El rival de los de Boedo es un equipo que supo estar en Primera y descendió en 1990. En el historial entre ambos se cuentan 16 enfrentamientos en los que el Cuervo cuenta con siete victorias, mientras que Racing suma tres triunfos y empataron en seis ocasiones.

Por el lado de los de Avellaneda, será el primer cruce ante Central Ballester, lo que emocionó al club del ascenso. El presidente de la institución, Donato Lanzillota, no disimuló la emoción por jugar con un equipo grande y expresó “¿Sabés cómo están los hinchas? Desesperados. No tenemos mucho capital para bancar a estos chicos. Es todo a pulmón, los chicos trabajan. No me salen las palabras, es una emoción total”. Un partido que seguramente quedará en el recuerdo de sus hinchas.