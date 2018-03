El dÃ©jÃ  vu es un truco del cerebro y no dice el futuro

Anne Cleary es una investigadora de la Universidad Estatal de Colorado que lleva años estudiando el déjà vu para demostrar que se trata de un fenómeno relacionado con la memoria. Sucede cuando una persona se encuentra en una situación muy similar a otra que ya conoce, pero que no consigue recordar con precisión. Por ejemplo, Cleary y sus colaboradores han demostrado que el déjà vu puede producirse cuando estamos en un escenario espacialmente similar a otro en el que hemos estado previamente.

“No podemos recordar la escena pasada, pero nuestro cerebro reconoce la similitud entre ambas”, explica la investigadora. “Esto nos hace tener la inquietante sensación de que hemos estado allí antes, pero no podemos precisar cuándo o por qué”. Esta especie de cortocircuito cerebral es un caso de lo que los investigadores conocen como fenómenos de metamemoria. Otro ejemplo sería la sensación de tener algo “en la punta de la lengua”, o lo que nos sucede cuando una cara nos suena pero no podemos ponerla en contexto.

Cuando la investigadora publicó sus trabajos sobre el fenómeno le llovieron críticas. Muchos le decían que estaba equivocada, que el déjà vu no era sólo un recuerdo, pues otra de las características de este suceso es la sensación de saber lo que va a suceder a continuación.

¿Realmente el déjà vu nos permite predecir el futuro? Convencida de que no estamos ante un fenómeno paranormal, Cleary se propuso demostrarlo científicamente y acaba de publicar sus conclusiones en la revista Psychological Science. Allí detalla cómo ella y su equipo consiguieron recrear el fenómeno del déjà vu para examinar la sensación de premonición que produce. De acuerdo con los resultados, los participantes no eran más capaces de predecir el futuro cuando experimentaban un déjà vu que cuando intentaban adivinar algo a ciegas. Pero, durante el déjà vu realmente sentían que podían hacerlo.

Para demostrarlo, empleó escenarios virtuales (un depósito de chatarra, un jardín), pero con una disposición espacial similar. Las personas que experimentaron un déjà vu no tuvieron más probabilidad que otras de acertar en su predicción, sin embargo, todas sintieron, mientras tenían el déjà vu, que sí eran capaces de hacerlo. En resumen: el déjà vu no nos ayuda a predecir el futuro, pero nos produce el sentimiento de que sí que podemos.

La científica Anne Cleary y su equipo están llevando a cabo una serie de experimentos para investigar más a fondo esta sensación. En concreto, quieren saber si las personas experimentan un sesgo retrospectivo, es decir, si siguen convencidas de que sabían lo que iba a suceder incluso después de que los hechos tengan lugar (y se demuestre que no eran capaces de predecir el futuro). “Incluso científicos que no creen en vidas pasadas me han llegado a pedir, con la boca pequeña, una explicación a esta sensación”, dijo.