El Depo canceló la práctica y perdió a jugadores clave

Roca

La crisis económica que vive el fútbol de nuestro país no excede a los equipos de la zona. Por falta de pago, el plantel del Deportivo Roca no cumplió ayer con el turno vespertino de los entrenamientos de pretemporada y cuatro jugadores importantes ya comunicaron a la dirigencia que no seguirán en el plantel.

Entre los que se alejaron figuran tres titulares indiscutidos para el técnico Mauro Laspada, como son el mediocampista Marcelo Perugini, el delantero paraguayo Jorge Romero y el mediocampista Alejandro Monsalve, quien había regresado a la institución en la presente temporada.

Además, se suma el arquero Juan Torralba, que arrancó con la camiseta 1 y luego la perdió ante otro cipoleño, Maximiliano Paniccia debajo de los tres palos.

Roca es uno de los equipos que luchará por mantener la categoría, formando parte de la zona 1 de la Reválida con Ferro de Pico, Deportivo Maipú, Rivadavia de Lincoln, Belgrano de Santa Rosa e Independiente de Neuquén.

Tiene el tercer mejor promedio en un grupo de 7 equipos, pero en medio de semejante panorama, la cosa no se presentará sencilla desde el punto de vista deportivo.

A la falta de pago de la alícuota correspondiente por parte del Consejo Federal el club sumó la caída de algunos sponsors que eran sostén para la campaña.

Por el momento el club no continuará con la pretemporada hasta que se regularice el pago de los meses adeudados con los jugadores. Misma medida que adoptaron hace algunos días atrás clubes de Primera División como Newell’s o Banfield.