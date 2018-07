El desafío de Marianela, a un paso de River

“Marianela juega en Estrellas de Melipal, un club de barrio, y se enteró por una amiga que estaban haciendo pruebas para chicas en categoría Sub-14 de River. Ahí, de un total de 232 chicas, ella quedó seleccionada entre las 18 mejores”, contó Silvana Espinoza, la madre de la promesa que juega en el lateral izquierdo.

Marianela (derecha) y su visita al Monumental en la primera prueba .

Pero junto al éxito llegó la incertidumbre para su madre por las dificultades económicas que les toca vivir a su familia. “Tenemos una situación muy complicada y no sabemos si va a poder ir. Soy docente y la verdad, no se qué puedo hacer”, relató. Sin margen de tiempo, hoy a las 16 tiene cita en Buenos Aires y su familia busca fondos para que pueda viajar en avión.

La Madre debió sopesar la decisión y optó por hacerlo aún sin saber si llegaría a juntar los fondos para el viaje a Buenos Aires. “Pensé en que no vaya, pero la vi preparándose con sus botines y me puse a mover todo lo posible. No suelo pedir ayuda pero en esta ocasión me duele que no tenga un premio por su esfuerzo”, indicó Silvana.

Una historia en la que el talento no alcanza para abrirse camino en los primeros planos del fútbol y que necesita un guiño de quienes puedan para concretar su sueño.