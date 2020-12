El desesperado pedido de ayuda de una ex Chiquititas

nadia-di-cello.jpg_2118544143.webp

"Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedir ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo, por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes", reconoció en una de sus historias de Instagram. Y continuó: "Si saben de algún trabajo ténganme en cuenta ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero".

En cuanto a la causa por narcotráfico de su marido, la acusación se hizo pública a mediados de noviembre y la causa ganó gran notoriedad en los medios. Fue cuando la artista compartió un fuerte descargo en sus redes: "Yo no me voy a ocultar de mis redes por que no hice nada, porque hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos, ahora esto no me va a destruir, no me puede ganar. Realmente nadie sabe lo que hace casi 9 meses estoy viviendo que es un horror en todos los sentidos".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHnmOuJFQpa%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOItvJ7DmzHXZB3gKpiV4Sa83z7BNoNhOz5605iZBGuVbjq82F8mJXENJ6wtpqQYP6BwNNwJwzZAQk4Qz3vZB70C4gqoeBWcjGYcYZCjUIKDCWf0CiT0AJkK1sGZBTwxhx4JcH4Kj1afstvB3XFTU6xSz7KEr2tgZDZD View this post on Instagram A post shared by Nadia (@nadiadicello)

Por otra parte, la ex Chiquititas también advirtió: "No voy hablar porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo". Incluso reveló que detrás del escándalo "hay mucha mafia, gente de mierd... en el mundo".