El dilema electoral y la piñata

He cumplido 57 años y puedo hablar de mi experiencia de vida, de vida en Argentina, país contradictorio por excelencia. Y después de una amarga reflexión exclusivamente de los hechos por mí vividos llegué a la conclusión que toda mi vida transcurrió capeando la decadencia de mi país. Toda nuestra vida estribó en administrar esa declinación. Lo triste es que para nosotros, los ciudadanos comunes, estos hechos son sólo parámetros que acotan nuestro marco de acción. No tenemos la posibilidad de influir sobre ellos, sino que ellos enmarcan nuestra existencia.

En este proceso reflexivo creo que he encontrado muchas deficiencias en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra clase política. Pero como nos sugería Ortega y Gasset “Argentinos a las cosas” y por ello creo más positivo buscar un problema concreto y tratar de resolverlo. Vivimos insertos en discusiones cuasi filosóficas o ideológicas que no nos llevan a ninguna parte y creo que en esta crisis terminal que vivimos es hora de que nos ocupemos de problemas concretos, anclados en la realidad y circunstancia que vivimos en este siglo. Por ello en este artículo me voy a ocupar del que creo es el más importante motivo de nuestra caída.