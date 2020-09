El diputado del papelón fue barra de River y perdió un ojo en una batalla en La Boca

El "Topo Gigio" de Juan Román Riquelme

A partir de ese accidente, Ameri (que también tiene denuncias por acoso sexual) fue contratado por River como empleado en el departamento de marketing. En aquel entonces, el Millonario estaba bajo la gestión de David Pintado, un recordado dirigente que presidió el club durante 4 años y murió en el 2018 a los 92 años.

image.png

En una entrevista publicada por el diario La Nación el 28 de abril del 2001 bajo el título "Volver a empezar después de la violencia en una cancha", Ameri declaró: "quiero agradecerles a todos los dirigentes de River, porque estaba desempleado y mi preocupación era cómo iba a conseguir un trabajo con la visión disminuida. Hasta que un día me llamó el presidente David Pintado y me dijo: 'Querido, te voy a dar una buena noticia y cuando te recuperes vas a trabajar acá, con nosotros'. Esta fue una de las cosas más grandes que me pasó en la vida. Nunca voy a terminar de agradecerles. Si fuese por mí, seguiría acá para siempre. Ellos me sacaron del pozo y no tenían la obligación de hacer nada".