El doctor que lo operó: "Diego está despierto, todo controlado"

Respecto a los pasos a seguir y cuántos días permanecerá el 10 internado y demandará su recuperacin, precisó: "Hay que ver el drenaje que mañana le retiramos y aguardar su evolución. Es importante como despierta mañana, pero el comienzo de esto es muy bueno", sostuvo Leopoldo.

https://twitter.com/GuadaSena/status/1323814485530939394 La gente aplaude y abraza a Leopoldo Luque, el médico que operó a Diego. Lo que genera Maradona es inconmensurable. pic.twitter.com/Lm8LNjJKnf — Guadalupe ★ (@GuadaSena) November 4, 2020

Su palabra previa, con la misma serenidad

Cerca de las 16:25, Luque había aclarado: "Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen esta hematoma son añosos. El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles".

Además anticipó que la operación no demandaría demasiado tiempo y así sucedió. Leopoldo Luque, el médico de Diego. ¿Héroe nacional?